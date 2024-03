Erweiterter Vorstand des HOG-Verbands tagte in Nürnberg

Der erweiterte Vorstand des Verbands der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften e.V. (HOG-Verband) traf sich am 17. Februar im Haus der Heimat in Nürnberg, um aktuelle Themen und Projekte zu besprechen und um die Planungen der anstehenden Großereignisse abzustimmen.

Die Teilnehmer der erweiterten Vorstandssitzung des HOG-Verbands vor dem Haus der Heimat in Nürnberg, von links: Hans Schuster (Stellvertretender Leiter der Regionalgruppe Nordsiebenbürgen Nösen), Friedrich Wegendt (Leiter Regionalgruppen Mühlbacher Umgebung), Manfred Binder (Leiter Regionalgruppen Burzenland), Thomas Schneider (stellvertretender Vorsitzender HOG-Verband), Michael Konnerth (Leiter Regionalgruppen Hermannstadt-Harbachtal), Alfred Gökeler (Leiter Regionalgruppen Mediasch und Umgebung), Sunnhild Walzer (Geschäftsführerin HOG-Verband), Natalie Bertleff (Bundesjugendleiterin Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland), Horst Müller (stellvertretender Vorsitzender HOG-Verband), Ilse Welther (Vorsitzende HOG-Verband), Martin Bottesch (Vorsitzender des Demokratisches Forum der Deutschen in Siebenbürgen), Horst Bretz (Leiter Regionalgruppen Repser und Fogarascher Land), Wilhelm Beer (Leiter Regionalgruppen Schäßburger Raum), Pfarrer i.R. Hans Schneider (Stellvertretender Vorsitzende des Hilfskomitees der ev. Sachsen und Schwaben der EKD), Martin von Hochmeister (Schriftführer HOG-Verband). Nicht auf dem Bild, da über Zoom zugeschaltet: Dr. Carmen Schuster (EKR-Landeskirchen-Kuratorin), Friedrich Gunesch (EKR-Hauptanwalt), Günter Czernetzky (Medienreferent). Foto: HOG-Verband

Die Vorsitzende Ilse Welther begrüßte die Teilnehmer aus dem Vorstand, Regionalgruppenleiter und Vertreter der Partnerorganisationen. Zur Eröffnung hielt Pfarrer i.R. Hans Schneider eine kurze Andacht. Darauf ging man zu den Berichten des Vorstands, der Regionalgruppen und Partner über. Da diese Berichte schon vorab zur Verfügung standen, konnte der Block kurz und straff gehalten werden.Die Tischvorlagen wurden dabei ergänzt und erläutert sowie Details hinterfragt. Von Friedrich Gunesch wurde in seinem Bericht u. a. die hervorragende Zusammenarbeit zwischen den Gliederungen der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR) und den HOGs betont. Landeskirchenkuratorin Dr. Carmen Schuster präsentierte die Ergebnisse einer im Vorjahr getätigten HOG-Umfrage; die daraus sich ergebenden Schlussfolgerungen wurden im Plenum besprochen. Anschließend widmete man sich den Zukunftsplänen und dem daraus abzuleitenden Budget für das laufende Jahr.Ausführlich referierte Martin Bottesch über Vorbereitung des Großen Sachsentreffens vom 2. bis 4. August 2024 in Hermannstadt. Dazu gibt es eine schon laufende detaillierte Planung. Auf Grund von Änderungen (zum Beispiel bei der Großveranstaltung / Konzert am Großen Ring) werden andere und weitere Programmpunkte jeweils angepasst. Alle Teilnehmer der erweiterten Vorstandssitzung sind jetzt im Detail über den gesamten Ablauf des Sachsentreffens informiert und werden weiter zeitnah am Laufenden dazu gehalten.findet (wie schon lange angekündigt) diestatt.Da sich durch die Vielzahl von Veranstaltungen (Jubiläen, Feste, Treffen) in diesem Jahr einige Termine überschneiden werden, sind sich die Teilnehmer einig, dass, wenn sie einen Termin nicht selbst wahrnehmen können, sie für entsprechende Vertretung sorgen können. Für eine bessere Abstimmung und zur rechtzeitigen Information werden weiter alle aktuellen Termine auf der Homepage des HOG-Verbands veröffentlicht: https://hog-verband.de/events. Zum Fazit der erweiterten Vorstandssitzung gehört, dass alle Teilnehmer, insbesondere auch diejenigen, die erstmalig dabei waren, von der positiven und konstruktiven Arbeitsatmosphäre angetan waren und gerne wieder kommen wollen.

Martin von Hochmeister