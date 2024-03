Zusammenhalt getankt: Vorstand der HOG Bistritz-Nösen tagte im Salzkammergut

„Eine wunderbare Stimmung hat uns an diesem Wochenende in Gmunden begleitet.“, „Feiner Zusammenhalt!“, „Solche Treffen wollen wir weiterhin.“ Ähnlich äußerten sich fast alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Erweiterten Vorstandssitzung der HOG Bistritz-Nösen vom 8. bis 10. März in Gmunden am Traunsee. Es war höchste Zeit, nach Altmünster 2010 wieder in Österreich zu tagen. Das Hotel Magerl mit wunderbarem Blick auf den See bot uns dabei vielseitige Annehmlichkeiten, die Stadt Gmunden, die wir mit professioneller Führung erkundeten, das frühlingshafte Treiben auf der Uferpromenade, vor allem unser angenehmes Miteinander haben uns wieder viel Frohsinn tanken lassen.

Lockere Bistritzer Gesprächsrunde in Gmunden. Foto: Annemarie Wagner

Die Zusammenkunft, wie auch bisher souverän von Dr. Hans Georg Franchy geleitet, bot uns eine Rückschau auf die große Gedenkveranstaltung 80 Jahre seit der Evakuierung der Nordsiebenbürger Sachsen in Bad Kissingen im Januar, die Planung der weiteren Gedenkveranstaltungen (besonders in Bistritz und Wels im Herbst), Berichte über die Mitgliederentwicklung und Finanzsituation des Vereins, Mitteilungen über die Lage in Bistritz (hier besonders die anstehende Neubesetzung der Pfarrstelle und die Anfertigung weiterer Teppichrepliken in Anatolien), unsere Beteiligung am Ostermarkt in Bistritz am 23. März und an einer Veranstaltung in Dorna Watra zu Ehren unserer in der Südbukowina lebenden evangelischen Schwestern und Brüder am Palmsonntag, die Aufgabenverteilung im Vorstand und Anregungen sowie Schwerpunktsetzungen für die Zukunft.Die Sitzung war ein großer Erfolg nicht nur in Bezug auf die Sachverhalte, die wir zu besprechen hatten. Unsere Präsenz in Gmunden war auch aus anderen Gründen eine wunderbare Geschichte. Wir waren bestens untergebracht, mit leckeren Speisen versorgt und konnten vom Weingut Hoos aus dem rheinland-pfälzischen Sulzheim und vom Weingut Zaig in Tekendorf auch den einen oder anderen Wein genießen. Die Stadtführung gewährte uns neue Einblicke in diese lebendige Stadt. Selbst das Wetter stellte sich vollkommen auf unsere Seite, so dass wir diese wunderschöne Salzkammergutlandschaft richtig genießen konnten. Der Zusammenhalt beim Musizieren tat ein Übriges. Manfred Schuller, der vielseitig präsente Bundesobmann des Bundesverbands der Siebenbürger Sachsen in Österreich, und seine Gattin Ingrid schufen sehr gute Bedingungen für unsere Zusammenkunft. Lieben Dank! Herzlichen Dank auch an Hans, der uns wieder mal so geleitet hat, dass unser Zusammenhalt davon profitiert. Ihm wünschen wir auch in den nächsten Wochen in Siebenbürgen, speziell in Bistritz, Erfolg in all seinem Tun für uns alle und für Bistritz – und eine prächtige Geburtstagsfeier im Hermann­städter Umland.

Horst Göbbel