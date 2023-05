Honterusfest – sei dabei! Wiedersehen in Pfaffenhofen am 2. Juli 2023

Liebe Honterusfest-Freunde – wie letztes Jahr angekündigt, laufen die Planungen und Vorbereitungen für unser Treffen am ersten Juli-Sonntag dieses Jahres: Wir sehen uns am Sonntag, dem 2. Juli!

Es ist uns eine große Freude, das Fest in zwei aufeinanderfolgenden Jahren auszutragen. Das ist in der bisherigen Tradition des Honterusfestes eine Ausnahme. Wir hatten jedoch letztes Jahr wahrgenommen, wie wiedersehensdurstig wir alle sind, und haben uns deswegen bewusst dafür entschieden. Man soll bekanntlich „die Feste feiern, wie sie fallen“. Mit dem Fest heuer sind wir dann auch wieder im traditionsgemäßen Turnus des Festes: immer am ersten Sonntag im Juli in ungeraden Jahren findet das Honterusfest statt: 2. Juli 2023, 6. Juli 2025 usw.Wir vom Orga-Team freuen uns, wenn wir viele bekannte und auch neue Gesichter an der Schlange für den Flecken oder Baumstriezel oder einfach auf der Festwiese in Pfaffenhofen wiedersehen und erzählen, lachen, Pläne schmieden und das Wiedersehen feiern. Kommt so zahlreich ihr könnt! Für die Anmeldung von Klassentreffen und Neuigkeiten besucht gerne die Homepage des Honterusfestes: www.honterusfest.de Wichtiger Hinweis: Anreisende mit dem Wohnmobil bitte unbedingt vor Anreise die Parkinformationen auf Facebook und der Homepage beachten.

Euer Honterusfest-Orga-Team