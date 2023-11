Tanzfest zum 70-jährigen Gründungsjubiläum der Volkstanzgruppe Wien

Seit der Zeit der trinkfesten hellenischen Tänze zu Ehren des Gottes Dionysos, vielleicht aber auch schon viel früher im indisch-ägyptischen Raum, gilt der Tanz, neben den gelegentlich auch rituellen Aufgaben, als Zeichen ausgelassener Lebensfreude, der Loslösung von den Sorgen des Alltags, des Dahinschwebens auf den Flügeln herrlichster Melodien, wie auch als ein Sammelsurium fast akrobatischer, dem wirbelnden Rhythmus der Musik folgenden Einlagen. Neben dem klassischen Tanz, dem modernen Tanz und dem Ballett gilt als am weitesten verbreitet der Volkstanz. Es gibt wohl kein Volk auf Erden, das nicht seine eigenen Volkstänze pflegt und überliefert, sie sind, wie auch die Volkslieder, nicht nur Allgemeinbesitz, sondern auch wichtiges Erbgut einer Ethnie – warum also sollten ausgerechnet die Siebenbürger Sachsen keine Volkstänze ausüben und weitergeben?

Siebenbürgische Volkstanzgruppe Wien feiert schwungvoll ihr Gründungsjubiläum. Bildquelle: Harald Petrovitschnals

Das dachten sich wahrscheinlich auch die Gründerväter unseres siebenbürgischen Vereins in Wien einst – und so wurden auch die Mitglieder dieser Gemeinschaft dazu animiert, eine Tanzgruppe zu gründen, mit der schon in der Zwischenkriegszeit, auch bei internationalen Auftritten, viel Erfolg eingefahren wurde. In der Nachkriegszeit leitete ab 1953 Otto Parsch die wiedererstandene Volkstanzgruppe, die dann unter Gerda Petrovitsch und Klaus und Dagmar Petrovitsch sogar mit internationalen Auftritten (Niederlande) glänzte. Parallel dazu bestand auch eine Kinder- und dann auch eine Jugendtanzgruppe. Es war dann 2010 das Verdienst von Sigrid und Heidrun Samek, die Volkstanzgruppe wiederbelebt zu haben. Darüber berichteten an diesem 70. Jubiläums-Festabend, der am 14. Oktober in Anwesenheit von fast 90, zwischen vier und 92 Jahren alten Teilnehmern stattfand, Gida, Gerda und Christine Petrovitsch, sowie Grete Gärtner, die von Anfang an, ab 1953, mit viel Enthusiasmus der Tanzgruppe angehörten.Bei diesem denkwürdigen Fest konnte danach die Volkstanzgruppe mit einer stattlichen Belegschaft und einer imponierenden Folge von Tänzen sich selbst feiern. Vom Auftanz mit geschätzten 20 Paaren ging es, von zwei Pausen fürs Atemholen und zum Zuführen von Ess- und Trinkbarem unterbrochen, zur Vorführung der verschiedensten Tänze, von Rundtänzen und Polkas über Märsche und Walzer bis zu schottischen und schwedischen Drehern und zu Untersteirer- und Neppendörfer Landlern. Auch der männliche Rüppeltanz und der abschließende, von allen Generationen mitgetanzte Woaf-Tanz durfte nicht fehlen. Das traditionelle Schlusslied „Nacht bricht an“ ließ wohl keinen der Anwesenden ungerührt zurück. Zu vermerken ist aber auch dass, so sehr unsere Volkstänzer ein Aushängeschild unseres Vereins auch waren und weiterhin sind, sie nebenbei auch wichtige Aufgaben innerhalb der Vereinsstruktur erfüllen. So im Vorstand, im Frauen- und Seniorenkreis, bei den gemütlichen Abenden mit Freunden, bei der Nachbarschafts-, bei der Trachtenpflege und in der Betreuung der Bibliothek. Die besondere Wichtigkeit ihres Auftrittes bei einer Reihe herausragender Ereignisse ist nicht zu leugnen. So bei den alljährlichen Bällen der landsmannschaftlichen Vereine Wiens im Hotel Wimberger oder ihr glänzender Auftritt in der Wiener Hofburg und im Rittersaal des Wiener Rathauses bei der 150-jährigen Jubiläumsfeier unseres Vereins vor zwei Jahren. Es wird damit bewiesen, dass die Hinterlassenschaft unserer Ahnen von jenseits der Wälder, wo „anders die Brunnen rauschen und anders die Zeit rinnt“ (wie so wunderbar elegisch einer unserer besten siebenbürgischen Dichter, der heuer vor 60 Jahren verstorbene Adolf Meschendörfer es beschrieben hat) von unseren Tänzern als Erbe weiter transportiert und gepflegt wird, was man ihnen nicht hoch genug anrechnen kann. Deshalb also ein „Vivat, crescat, floreat“ diesen jungen und jung gebliebenen Enthusiasten; es begleite sie der glühende Wunsch unsererseits, derart weiterzumachen mit ihren so animierenden, trachtengeschmückten Volkstänzen!

Obmann Kurt Thomas Ziegler