13. Oktober 2023

70 Jahre Kreisgruppe Köln – und immer noch nicht müde!

Am 16. September feierte die Kreisgruppe Köln (1953 gegründet – Vereinsnummer: 5454) des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland ihr 70. Jubiläumsfest und empfing über 120 Gäste im Garten (Festzelt) des Vereinshauses. Hier in der „Stadt der Kirchen“, Köln, erstrahlten das frisch renovierte Haus und das feierlich geschmückte Festzelt und ließen unser Fest laut Aussage einiger Anwesenden zu einem Erlebnis des Herzens und der guten siebenbürgischen Tradition werden. Auch die bescheiden kleine, aber mit viel Herz eingerichtete Museums-Ecke in den Innenräumen begeisterte unsere Gäste.

Die Tanzgruppe aus Wiehl-Bielstein begeisterte die Gäste der Jubiläumsfeier in Köln. Foto: Heike Mai-Lehni Die Andacht von Pfarrer Dieter Herberth wurde vom beliebten Honterus-Chor aus Drabenderhöhe musikalisch unterstützt, der danach noch zusätzlich ein kleines Konzert zum Besten gab. Die Tanzgruppe aus Wiehl-Bielstein verzauberte die Gäste ebenfalls mit zwei Auftritten der Meisterklasse. Der Kölner Bürgermeister Dr. Ralf Heinen überbrachte das Grußwort der Stadt Köln und betonte seine Verbundenheit zu Siebenbürgen, das er während der letzten Jahre des Öfteren bereiste.



Unser Bundes- und Landesvorsitzender Rainer Lehni hielt eine emotionale Festrede. Für den Gaumen gab es zum Mittagessen ein exzellentes Büfett siebenbürgischer Spezialitäten, danach ein großes Kuchenbüfett (danke auch an alle Kuchenspender) und zum Abend die beliebten Mici am offenen Gartengrill. Das wunderbare Wetter hielt bis Mitternacht an und so konnten noch viele Gäste auch den Spätsommerabend voll genießen.



Im Namen des gesamten Vorstandes bedanken wir uns herzlich bei allen Gästen, Rednern, Tänzern, Sängern und natürlich bei allen Helfern für diese gelungene und von siebenbürgischer Sanftmut geprägte Veranstaltung, die diesen Jubiläumstag zu etwas ganz Besonderem gestaltet haben! Was wir allerdings bedauern müssen, ist die Tatsache, dass sehr viele unserer Älteren aus Gesundheitsgründen nicht dabei sein konnten; wie sehr hätten wir es genau diesen Wegbereitern und Brückenbauern unseres Vereinslebens gegönnt! Der Trost bleibt: Sie waren ganz bestimmt mit vollem Herzen in Gedanken bei uns. „Wie schwach ist der Einzelne – wie stark aber die Gemeinschaft!" Klara Uhlemann, Manfred Michael Seiler

