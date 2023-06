Danksagung des HOG-Verbands

Liebe HOGler, liebe Landsleute, wir, der Vorstand eures HOG-Verbands, wollen euch ein herzliches und großes DANKE sagen für eure konstruktiven Beiträge zum diesjährigen Heimattag in Dinkelsbühl. Nicht nur beim Trachtenumzug, sondern auch bei allen anderen Programmpunkten war das Mitwirken der HOGs und ihrer Mitglieder sehr vielfältig bemerkbar und zweifellos willkommen.

Familie, Gemeinschaft und Nachbarschaft, also Heimat – es gibt keine stärkeren Verbindungen. Dass wir diese mit Kreativität, Freude und Optimismus verbinden, dafür werden wir von vielen bewundert oder gar beneidet. Sogar der bayerische Ministerpräsident sagte zum Abschluss seines Grußwortes sinngemäß: Wenn er kein Franke wäre, wäre er gern ein Siebenbürger Sachse und stolz darauf.Welche Eindrücke haben wir vom diesjährigen Heimattreffen bewahrt? Dass der Wetterheilige Petrus sich nicht wie im Vorjahr von Gießbert vertreten ließ, dass man kaum ein paar Schritte gehen konnte, ohne Bekannte und Freunde zu treffen, dass man überall viele Sprachen hörte mit einem leichten Übergewicht unserer Mundart, dass man an Eisdielen und bei der Mici-Ausgabe geduldig in der Schlange stehen musste, dass man häufig bei den Gaststätten Menschen sah, die darauf warteten, dass ein Tisch frei wird, dass Touristen neugierig fragten, was im Ort los sei, dass die Jugend mit Elan und hochmotiviert mitgemacht hat, und noch vieles mehr. Dass man sich bei der Begrüßung gegenseitig fragt, wie es einem seit dem letzten Treffen ergangen ist, und dass man bei der Verabschiedung den dringenden Wunsch auf ein baldiges, frohes und gesundes Wiedersehen äußert, ist schon sehr typisch für uns und für solche Veranstaltungen. Es gehört mit zu den Kennzeichen einer starken, lebendigen Gemeinschaft, zu der wir alle ständig unseren Beitrag leisten. Noch einmal herzlichst dankend grüßt euch, liebe HOGler,

der Vorstand eures HOG-Verbands