Vorbereitungsseminar und Frühlingsball der SJD in Gruibingen

Am Wochenende vom 22. bis 24. März fanden in der Begegnungsstätte Michelsberg und in der Sickenbühlhalle in Gruibingen ein ereignisreiches Vorbereitungsseminar und der Frühlingsball der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) statt.

Gruppenbild der Teilnehmer des Vorbereitungsseminars. Foto: MK

Bereits am Freitagabend trafen die ersten Tanzgruppen in der Begegnungsstätte ein, um sich auf das Wochenende einzustimmen. Dann die Realität bei der Location für das Seminar: Der gemietete Saal erwies sich als viel zu klein für über 100 Tänzerinnen und Tänzer. Nun musste ein kühler Kopf bewahrt werden. Kurzerhand wurde eine andere Location organisiert. Töpfe und Geschirr wurden zusammengetragen und die Tanzgruppen über die Änderung informiert. Schließlich konnten alle doch noch einen entspannten Abend mit Musik und Gesang genießen. Nach einer kurzen Nacht trafen sich am Samstagmorgen alle Tanzgruppen und Veranstalter. Insgesamt nahmen 136 Teilnehmer aus 31 Tanzgruppen an dem Seminar teil. Das Vorbereitungsseminar begann kurz darauf mit dem Referenten Helmut Schwarz. In diesem Jahr standen siebenbürgische Tänze im Fokus, darunter wurden unter anderem der Kreuzvierer, der Stolzenburger Masur, der Warschauer und viele weitere erlernt. Nach einem intensiven Tag voller neuer Tänze und Eindrücke kehrten die Teilnehmer für eine kurze Pause in die Herberge zurück, während die Bundesjugendleitung die Sickenbühl-Halle für den Frühlingsball vorbereitete.Die Halle öffnete abends ihre Türen, um dem großen Ansturm gerecht zu werden. Ab 20 Uhr sorgte die Combo Band für ausgelassene Stimmung, wobei die Tanzfläche stets gut gefüllt war und die Menge begeistert mitfeierte. Zum Abschluss des Balls versammelte sich die gesamte Bundesjugendleitung für das letzte Lied, „So bist du“ von Peter Maffay, auf der Tanzfläche, bevor der Ball um halb drei Uhr endete.Am Sonntag setzte sich das Vorbereitungsseminar um 10.00 Uhr fort, während zeitgleich die Tanzleiterbesprechung stattfand. Ein zentrales Thema war der 30. Volkstanzwettbewerb (VTW), der in diesem Jahr in Wetzlar ausgetragen wird. Außerdem wurde über die Gemeinschaftstänze für die Volkstanzveranstaltung beim Heimattag in Dinkelsbühl abgestimmt: Getanzt werden die Reklich Med, der Budaker und der Botscher. Mit vielen neuen Tänzen und Erfahrungen kehrten alle Teilnehmer am Ende eines erfolgreichen Wochenendes nach Hause zurück.Die Veranstaltung war geprägt von Begeisterung, Gemeinschaft und kulturellem Austausch und wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben. Wir bedanken uns bei den Tanzgruppen für ihre Teilnahme und Flexibilität, bei Helmut Schwarz, unserem Referenten, bei der Combo Band für die großartige Unterhaltung sowie bei allen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Wir danken dem Landesverband Baden-Württemberg für seine Unterstützung und die voraussichtliche Förderung des Landes.