Stimmen neuer Verbandsmitglieder

Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland freut sich, Monat für Monat neue Mitglieder begrüßen zu dürfen. Gerne möchten wir sie in unserer Verbandszeitung zu Wort kommen lassen. Im Rahmen dieser Aktion haben sich zwei Neumitglieder freundlicherweise bereit erklärt, sich kurz vorzustellen und ihre Wünsche und Erwartungen an den Verband und unsere Gemeinschaft zu äußern.

Martina Hermann

Pfr. Dr. Jonathan Kühn, Evang.-Luth. Kirchengemeinde St. Markus in Ingolstadt

Pfr. Dr. Jonathan Kühn

in Siebenbürgen war es Frauendorf, hier Neuburg an der Donau44 JahreFebruar 2024der Kreisgruppe Neuburg an der DonauWas waren Ihre Motive, Mitglied des Verbandes zu werden?Nachholen, was ich jahrelang verschlafen habe, nämlich unsere Kultur zu unterstützen und dazu beizutragen, diese ein Stück weit länger aufrecht zu erhalten.Was wünschen Sie sich als Mitglied?Auf dem aktuellen Stand über die Entwicklungen zu bleiben.Haben Sie schon den Heimattag in Dinkelsbühl besucht?Ja, selbstverständlich.Der Verband feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Jubiläum? Haben Sie eine Grußbotschaft für unsere siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft?Weitergabe des Feuers, nicht anbeten der Asche. Es ist eine Freude zu sehen, wie viele junge Menschen sich für die Kultur und das Leben und Wirken der Siebenbürger Sachsen interessieren. Ich wünsche uns, dass das so weitergeht und mit „neuem Feuer“ bereichert wird.Prien am ChiemseeIngolstadt, Antonviertel40Winter 2023/2024der Kreisgruppe IngolstadtWas waren Ihre Motive, Verbandsmitglied zu werden?In meiner neuen Gemeinde – St. Markus in Ingolstadt – sind die Siebenbürger Sachsen eine große Bereicherung. Bei besonderen Festen wie der Siebenbürger Weihnacht oder gemeinsamen Gottesdiensten, zuletzt ein Auferstehungsgottesdienst mit „SBB“ (Blaskapelle der Siebenbürger und Banater) auf dem Südfriedhof am Ostermorgen, wird das besonders deutlich. Aber auch im Alltag ist es unverkennbar. Ich habe diesen Volksstamm binnen kürzester Zeit ins Herz geschlossen und bin sehr dankbar für die freundliche Aufnahme, etwa beim Kathreinenball in Großmehring. Da lag es sehr nahe, auch qua Mitgliedschaft dazuzugehören, gleichsam als Adoptiv-Siebenbürger.Was wünschen Sie sich als Mitglied?Eine Fortsetzung der wertvollen Arbeit des Verbands, die Neulingen wie mir Traditionen und Bräuche erklärt und zugleich transparent nach außen darstellt, worum es beim „Siebenbürgersein“ geht.Haben Sie schon den Heimattag in Dinkelsbühl besucht?Bislang noch nicht – aber für heuer habe ich es mir vorgenommen. Dass er sich über mehrere Tage erstreckt, kommt mir als Gemeindepfarrer dabei natürlich sehr entgegen.Der Verband feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Jubiläum? Haben Sie eine Grußbotschaft für unsere siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft?Lassen Sie es sich nicht verdrießen, auch dann, wenn Dinge – ähnlich wie in der Kirche – nicht mehr so rund laufen wie früher! Mögen die nächsten 75 Jahre von Fröhlichkeit und gutem Mut geprägt sein! Oder mit den Worten eines rumänischstämmigen Freundes (kein Siebenbürger): „Immer vorwärts!“