Michelsberger in Dinkelsbühl

Bei schönstem sonnigen Pfingstwetter fanden sich 35 Trachtenträger/-innen zusammen, um unsere Heimatortgemeinde beim Trachtenumzug anlässlich des Heimattags in Dinkelsbühl zu vertreten. Unter dem Motto „800 Jahre Michelsberg“ und angeführt von unserem Fahnenträger Harald Miess präsentierten wir die Michelsberger Kindertrachten, gefolgt von den konfirmierten Mädchen und Burschen. Hierbei trugen die Mädchen den Borten und den Krausen Mantel, die Burschen zeigten die kostbaren bestickten Kirchenpelze mit den passenden Hüten.

Die Michelsberger präsentierten stolz ihre Trachten beim Heimattag. Foto: Karin Fröhlich

Es folgten junge Mädchen und Frauen mit Kopfband und Männer im jungsächsischen gestickten Trachtenhemd sowie ein Trachtenträger in der so genannten „Rittertracht“. Diese wurde von den jüngsten Männern einer Nachbarschaft beim Richttag/-fest getragen. Wir zeigten auch eine gebockelte Michelsbergerin und eine Trachtenträgerin mit Michelsberger Häubchen. Alle Trachtenträgerinnen trugen das weit über die Grenzen von Michelsberg bekannte Leibchen mit den „Kreppeln“. Diese einzigartigen und mit Schmucksteinen verzierten Gewandschließen wurden so nur in Michelsberg getragen. Den Abschluss machten vier Männer im Michelsberger Rok und den bekannten schwarzen Hüten.Der Vorstand der HOG bedankt sich an dieser Stelle bei den Teilnehmern, die unsere Trachten in bewährter Qualität einem interessierten Publikum präsentiert haben. Einen herzlichen Dank auch an die Organisatoren des Heimattags und die unzähligen Helferinnen und Helfer im Hintergrund. Es war wieder mal eine wunderbare Veranstaltung.