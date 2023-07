Aufruf zum Arbeitseinsatz im Repser und Fogarascher Land

Die HOG-Regionalgruppe Repser und Fogarascher Land ruft wieder zum Arbeitseinsatz für das Projekt „Erhaltung und Nutzung Kulturerbe Kirchenburgen in Siebenbürgen“ auf. Wir brauchen dich in unserem Team! Hilf uns zu helfen, unser Kulturerbe zu erhalten - mit deiner Teilnahme oder mit deiner Spende.

Freiwilliger Einsatz in der Kirche in Stein, 2022. Foto: privat

Unser ehrenamtlicher Arbeitskreis findet dieses Jahr vom 30. Juli bis 2. August in unseren Kirchenburgen im Repser und Fogarascher Land statt. Nach der altbewährten Tradition der Nachbarschaftshilfe wollen wir auch dieses Jahr zur Erhaltung unseres Kulturerbes beitragen und Gutes tun. Treffpunkt ist am 30. Juli ab 16.00 Uhr oder 31. Juli ab 8.00 Uhr im schönen Pfarrhaus in Hamruden (Homorod), wo wir gemeinsam übernachten werden. Am 3. August findet unser Freizeit-Kulturtag statt.Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen per E-Mail: KirchenburgenTransilvania [ät] gmail.com oder telefonisch unter (0160) 7577564 bei Michael Folberth oder Horst Bretz.Wir bitten dich ganz herzlich, unser Projekt durch deine Teilnahme an den Arbeiten und an dem geselligen Teil zu unterstützen. Wenn du aus irgendwelchen Gründen nicht teilnehmen kannst, ist die Unterstützung unseres Vorhabens durch eine Geldspende an das Bezirkskonsistorium Kronstadt der Evangelischen Kirche (Consistoriul Districtual al Bisericii Evanghelice C.A. Brasov) mit dem Vermerk „Projekt Erhaltung Kirchenburgen Repser-Fogarascher Land“ willkommen. Weitere Informationen und Bilder auf Facebook unter „HOGRepserFogarascherLand“.Nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ grüßen wir dich ganz herzlich und wünschen dir eine gute, von Gott gesegnete Zeit.

Michael Folberth, Horst Bretz