Kirche in Roseln erstrahlt wieder in neuem Glanz

Unter strahlend blauem Himmel und vor einer beeindruckenden Kulisse aus siebenbürgischer Tradition und Gemeinschaft wurde die Kirche in Roseln am 12. August mit einer bewegenden Zeremonie eingeweiht. Nach zweieinhalbjähriger Renovierungs- und Sanierungsphase erstrahlt die Kirche in neuem Glanz und wurde unter dem herzlichen Motto „Kut ir Harzen“ von den Gemeindemitgliedern empfangen.

Rosler vor der neu eingeweihten Kirche am 12. August 2023. Foto: Sandra Gärtner

Die Einweihung der Kirche in Roseln markierte nicht nur die Wiedereröffnung eines historischen Gebäudes, sondern auch den Höhepunkt eines Herzensprojekts der HOG Roseln und gesamten Gemeinschaft. Die Kirche, die über die Jahre hinweg nicht nur als Ort des Gebets, sondern auch als Symbol der Identität und des Zusammenhalts diente, erhielt nun die Aufmerksamkeit und Liebe, die sie verdient. So lockte sie viele Ehrengäste und Gemeindemitglieder an, die dieses historische Wahrzeichen feierten.Die Einweihungszeremonie wurde vom Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, Reinhart Guib, dem evangelischen Pfarrer Günther Auner und der HOG-Vorstandsvorsitzenden Brigitte Gärtner geleitet. Gemeinsam gestalteten sie einen emotionalen Gottesdienst auf Deutsch und Rumänisch. Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt. Begleitet wurde der Gottesdienst von dem Schweizer Organisten Mathias Wamser und der Gitarristin und Sängerin Irene Andrée-Briscoe, die für diesen Anlass das ergreifende Lied „Ruisler Kirich“ komponierte:„Zwischen Bergen, Wiesen, Wäldern,Bunten Gärten, weiten Feldern.Da stehst du wie eine Königin.Im alten, neuen Glanz;Meng Ruisler Kirich, meng Harz.So lange Zeit warst du Trost und Halt,Freude, Glück und Zuversicht,Gemeinschaft, Glaube, Stolz und Kraft,Hat uns in dir vereint.Meng Ruisler Kirich, meng Harz.Nach Jahrhunderten verlassen worden,Schritt für Schritt, dann ganz allein.Die Stellung du gehalten hast,Du Hüterin unserer Ahnen.“(Text und Musik: Irene Andrée-Briscoe; Strophe 1-3)In ihrer Ansprache betonte Brigitte Gärtner die Bedeutung dieses Projekts für die Gemeinde und die HOG Roseln. Sie erklärte, dass diese Kirche mehr als nur ein Gebäude sei. Sie sei ein Symbol unserer Geschichte, unserer Wurzeln und unseres Glaubens. Die Renovierung war eine enorme Herausforderung, aber sie war es wert. Heute feiern wir die Wiedereröffnung einer Kirche und die Stärkung unserer Gemeinschaft.Pfarrer Günther Auner fügte hinzu, dass diese Kirche ein Ort des Trosts, des Gebets und der Hoffnung sei. Sie habe Generationen von Gläubigen in guten und schlechten Zeiten begleitet. Wir sind dankbar, dass wir dieses erneuerte Juwel wieder nutzen können, um unseren Glauben zu teilen und Gemeinschaft zu erleben. Der orthodoxe Pfarrer der Gemeinde Roseln, Marius Rebegel, richtete erheiternde und herzliche Worte an die Gottesdienstbesucher und würdigte ihren unermüdlichen Einsatz. Auch ein herzlicher Dank ging für die tatkräftige Unterstützung an den Bürgermeister von Agnetheln, Alin Gull-Schiau, der wiederum die Bedeutung dieses wundervollen Ereignisses für die gesamte Region unterstrich.Hauptanwalt Friedrich Gunesch vom Landeskonsistorium der Evangelischen Kirche in Hermannstadt blickte auf die Anfänge zurück und betonte den starken Willen der HOG Roseln. Es wurde gekämpft, getreu dem Motto: „Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren“. An diesem feierlichen Samstag war allen bewusst, dass der Kampf ein lohnender war. Zum Abschluss des Gottesdienstes bedankte sich der Kirchenvater Gerhard Stirner traditionell beim Bischof für die erwiesene Ehre unsere Kirche einzuweihen.Die Renovierung der Kirche von Roseln umfasste nicht nur die Restaurierung der historischen Architektur, sondern auch die Modernisierung der Inneneinrichtung, um den heutigen Bedürfnissen gerecht zu werden. Die HOG Roseln sammelte Spenden und setzte sich leidenschaftlich für die Erhaltung dieses Kulturerbes ein. Die Einweihung war ein bewegender Moment, der die Verbundenheit der Gemeinschaft mit ihrer Geschichte und ihrem Glauben verdeutlichte. Es war ein Tag voller Dankbarkeit, Freude und Hoffnung, der für die Bewohner von Roseln und ihre Nachkommen in Erinnerung bleiben wird. „Kut ir Harzen“ – möge diese wunderschöne Kirche auch in den kommenden Jahrzehnten ein Ort des Trosts, der Erinnerung und der Gemeinschaft sein.

Christiane Krapf

Rosler Treffen in Salach

Tanzgruppe beim Rosler Treffen in Salach. Foto: Sandra Gärtner

Unter dem Motto „Kut ir Ruisler kut“ fand am 17. Juni 2023 das 14. Rosler Treffen in Salach statt. Um 9.00 Uhr öffneten sich die Türen der festlich geschmückten Stauferlandhalle. Die ersten Besucher wurden von fröhlichen Trachtenträgern mit Nussstriezel, Brezeln und Sekt begrüßt.Der Tag begann emotional mit dem Wiedersehen alter Freunde. Mit „Hallo ir Harzen“ wurden die Gäste durch die Vorsitzende Brigitte Gärtner mit ein paar herzlichen Worten begrüßt, bevor das Glockenläuten den Gottesdienst einläutete. Der Gottesdienst mit Pfarrer Auner weckte Erinnerungen an vergangene Zeiten, in denen er mit der Gemeinde Gottesdienste in der Rosler Kirche gefeiert hatte. Musikalisch wurde der Gottesdienst durch Blasmusik untermalt. Anschließend folgten viele schöne Gespräche und das köstliche Mittagessen.Am Nachmittag startete das Kulturprogramm. Die Rosler Bergvagabunden begeisterten das Publikum mit zwei traditionellen Volkstänzen in Tracht. Darauf folgte der Trachtenaufmarsch und das Singen des Siebenbürgenlieds sowie weiterer traditioneller Lieder, begleitet von der Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V. Traditionell wurde das Lied „Kut ir Ruisler kut“ angestimmt, ein fester Bestandteil jedes Rosler Treffens. Bei Kaffee und Kuchen genossen die Gäste die Blasmusik und schwelgten gemeinsam mit Freunden und Familie in Erinnerungen. Gegen 19.00 Uhr folgte das gemeinsame Abendessen, um gestärkt in die Party zu starten, die von der Band „Rocky 5“ eingeleitet wurde. Gemeinsam tanzte die Festgesellschaft bis 2.00 Uhr morgens zu bekannten Hits. So verflog der Tag, wie es bei allen schönen Tagen der Fall ist, viel zu schnell. Was bleibt, sind die wundervollen Erinnerungen. Wir möchten uns herzlich bei allen Helfern und Gästen für dieses unvergessliche Erlebnis bedanken.

Gina Bierkoch

Einladung zum Rosler Ball in Salach

Hallo, ihr Lieben, die HOG Roseln und die Rosler Bergvagabunden laden ein zum Hüttengaudi-Ball ammit den „Musik Aposteln“ und „Inferno“. Rein ins Dirndl und in die Lederhose. Lasst uns zusammen das Leben feiern. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ort: Stauferlandhalle, Staufenecker Straße 41, 73084 Salach, Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 20.00 Uhr. Kartenvorverkauf: 25 Euro, Abendkasse: 30 Euro, Kartenbestellung per E-Mail: tanzva [ät] gmx.de. Bitte auf folgendes Konto überweisen: HOG Roseln, IBAN: DE70 6105 0000 0049 0489 20. Wir freuen uns riesig auf euch.