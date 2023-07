Denndorf beim Heimattag

Liebe Denndorfer, liebe Freunde unserer Gemeinde, welch schöner Heimattag uns dieses Jahr an Pfingsten geschenkt wurde! Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland veranstaltete den 73. Heimattag vom 26. bis 29. Mai in Dinkelsbühl unter dem Motto „Miteinander schafft Heimat“. Bereits seit 1951 wird das mittelfränkische Dinkelsbühl am Pfingstwochenende zu einem Ort der Begegnung der siebenbürgisch-sächsischen Kultur.

Denndorfer Trachtengruppe beim Heimattag. Foto: Ewald Gunnesch

So durften wir uns auch in diesem Jahr auf ein großes Interesse unserer Denndorfer Trachtenträger freuen. Einige waren zum ersten Mal in Tracht dabei und von der stimmungsvollen Atmosphäre sehr angetan – ein besonderes Ereignis, das in guter Erinnerung bleibt. Bei sommerlichem Frühlingswetter schlängelten sich mehr als 100 Trachtengruppen mit weit über 2000 Teilnehmern durch die Gassen der historischen Altstadt. Die Begeisterung des Publikums wurde ihnen mit Beifall zuteil – es fühlte sich gut an und erheiterte das Gemüt. Unsere wohlschmeckende Verpflegung führten wir im traditionell geschmückten Handwagen mit. Es gab selbst gebackene Hanklich, Nuss- bzw. Rahat-Striezel, Muffins sowie leckere Getränke zur Stärkung des aufrechten Gangs. Das Gruppenfoto lässt die Denndorfer Trachtengruppe im Zeichen ihrer Kirchenburg andächtig erstrahlen und bewahrt die Erinnerung an einen wunderbaren Heimattag.Zur Mittagszeit bot sich abseits des großen Trubels die Möglichkeit zur gemütlichen Einkehr in unserem vertrauten Stammlokal „Gasthaus Waldesruh“ in Unterwinstetten. Diesem traditionellen Gasthaus halten wir Denndorfer nun seit fast 50 Jahren die Treue.Der Pfingstsonntagabend wurde mit dem traditionellen Fackelzug zur Gedenkstätte der Siebenbürger Sachsen begangen. In einer bewegenden, tiefgründigen Rede von Wilhelm Maurer wurde der Opfer von Krieg, Verfolgung, Flucht und Vertreibung gedacht. Die HOG Denndorf hatte auch dieses Jahr wieder eine ansprechende Blumenschale zum Gedenken all derer gespendet, die ewig in unseren Herzen verwurzelt bleiben.Alle Besucher durften sich an diesem Pfingstwochenende eines reichhaltigen Programmes erfreuen, das auf vielfältige Weise die siebenbürgisch-sächsische Kultur in einem unterhaltsamen Ambiente präsentierte. Der Dank gilt allen Mitwirkenden, ganz besonders den Kindern und Jugendlichen, die mit viel Enthusiasmus zu diesem gelungenen Festtag beigetragen haben. Bleibt wohlauf und guter Dinge – gern bis zum nächsten Wiedersehen.

Ewald Gunnesch