Kreisverband Nürnberg blickt auf den 73. Heimattag in Dinkelsbühl zurück

Unter dem Motto „Miteinander schafft Heimat“ fanden sich ca. 100 Trachtenträger der Siebenbürger Sachsen des Kreisverbandes Nürnberg zur Teilnahme am Trachtenumzug des diesjährigen Heimattags am Pfingstsonntag in Dinkelsbühl ein. Mit großem Applaus wurde die Trachtenabordnung des Kreisverbandes Nürnberg unter der Leitung der Kulturreferentin Gerlinde Zakel von den Zuschauern sowie den Ehrengästen vor der Tribüne begrüßt.

Trachtenträger des Kreisverbandes Nürnberg beim Heimattag in Dinkelsbühl. Foto: Gerlinde Zakel

1951 gegründet, ist der Kreisverband Nürnberg mit seinen 2000 Mitgliedern die größte Kreisgruppe im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Mit den Startnummern 77 bis 81 präsentierten wir heuer mit einer Vorgruppe aus Vorstandsmitgliedern und Freunden sowie weiteren vier Kulturgruppen des Kreisverbandes die Trachtenvielfalt. Dabei war wie jedes Jahr die Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen Nürnberg unter der Gruppenleitung von Annekatrin Streifert und der Tanzleitung von Ros­witha Bartel. Die Tanzgruppe wurde 1976 gegründet und zählt derzeit 28 Mitglieder, welche die Trachten der Herkunftsgebiete der Eltern präsentierten.Es wurden farbenfrohe Nordsiebenbürger Wintertrachten sowie Fest- und Kirchentrachten aus Südsiebenbürgen gezeigt. Danach folgte im Festzug die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Nürnberg unter der Leitung von Karline Folkendt und Celine Pepel. Gegründet wurde die Tanzgruppe 2008. Sie treten bei Heimatortstreffen, Sommerfesten und Geburtstagen auf und sind jedes Jahr beim Heimattag in Dinkelsbühl dabei. Sie präsentierten die festlichen Tanz- und Kirchtrachten mit Pelzträgern und einer Bortenträgerin aus Südsiebenbürgen. Dabei war auch die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Herzogenaurach, geleitet von Brigitte Krempels. Die Gruppe feierte Anfang Mai ihr 20-jähriges Jubiläum. Sie besteht zurzeit aus 16 aktiven und 15 passiven Mitgliedern, die bei Veranstaltungen unterstützen. Gezeigt wurde die Sommertracht aus Nordsiebenbürgen mit Bortenträgerin sowie Trachten aus Südsiebenbürgen und Kindertrachten.Stolz präsentierte sich auch die Siebenbürgische Nachbarschaft Roßtal unter der Führung ihres Nachbarvaters Hans Stühler. Die Nachbarschaft besteht seit 2010 und feierte heuer im festlichen Rahmen das 10-jährige Jubiläum nach. Die Trachtenträger zeigten Trachten aus Südsiebenbürgen.Alle drei Tanzgruppen des Kreisverbandes Nürnberg präsentierten gekonnt ihre vorbereiteten Tänze vor der Schranne und nahmen am gemeinsamen Trachtenaufmarsch mit allen Trachtenträgern des Heimattages teil. Bei herrlichem Wetter strahlten die Festtrachten mit den Gesichtern der Trachtenträger um die Wette. Alle drei genannten Tanzgruppen nehmen alljährlich mit großem Spaß auch am Volkstanzwettbewerb der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland teil.Danke an den Schildträger Helmut Bartel, Stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes Nürnberg, die vier Kulturgruppen und alle Trachtenträger des Vorstandes und Freunde für die Teilnahme. Es war uns ein Fest, beim diesjährigen Heimattag in Dinkelsbühl 2023 dabei gewesen zu sein. Gerne können sich uns jederzeit weitere Trachtenträger anschließen, getreu dem Motto meiner Heimatgemeinde Peschendorf: „Lasst uns zusammenhalten, solange das Leben währt, gemeinsam können wir mehr vollbringen als jeder für sich allein“. Unter folgendem Link kann der Festzug aller 104 Gruppen (ca. 2723 Trachtenträger) des Heimattages auf YouTube angeschaut werden: http://youtu.be/zO8sJfJsayQ

Gerlinde Zakel