17. Februar 2024

Aufruf zur Mitwirkung am Trachtenumzug des Heimattages 2024

Der 74. Heimattag der Siebenbürger Sachsen findet vom 17. bis 20. Mai 2024 in Dinkelsbühl statt. Alle Trachtengruppen, die am Pfingstsonntag, den 19. Mai, um 10.30 Uhr am Trachtenumzug teilnehmen wollen, sind hiermit herzlich dazu aufgerufen, sich anzumelden.

bis spätestens 14. April ab und geben Sie dabei an: Name der Gruppe

Gruppenleitung

E-Mail-Adresse und Mobiltelefonnummer des/der Gruppenverantwortlichen

Anzahl der teilnehmenden Trachtenträger/innen

Gründungsjahr

Besonderheiten bzw. Entwicklungsgeschichte der Gruppe Falls Ihre Kulturgruppe neben dem Trachtenumzug weitere Auftrittsmöglichkeiten im Rahmen des Heimattags wünscht, schreiben Sie das bitte dazu.



Die Anmeldung wird spätestens drei Tage nach Eingang bestätigt. Verantwortliche ist Ines Wenzel, E-Mail: ines [ät] grempels.de, Mobiltelefon: (0174) 1944309.



Der Anmeldetermin ist so früh gelegt, damit die am Trachtenumzug beteiligten Gruppen im Programmheft des Heimattages aufgeführt werden können. Dieses wird allen Besuchern des Pfingsttreffens mit dem Abzeichen ausgehändigt.



Anmeldung Trachtenumzug 2024 Name der Gruppe:



Gruppenleitung:



Mobiltelefonnummer:



E-Mail:



Teilnehmerzahl:



Gründungsjahr:



Besonderheiten / Entwicklungsgeschichte der Gruppe:



Sonstige Auftrittsmöglichkeiten erwünscht



