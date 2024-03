20. März 2024

Teilnahme am Leonberger Pferdemarktumzug

Am Dienstag, den 13. Februar, war es wieder so weit: Der Pferdemarktumzug durchzog mit seinem bunten Treiben ab 14.30 Uhr die Straßen Leonbergs. Alle Leonberger Vereine hatten ihre farbenfrohen Kostüme angezogen, Instrumente poliert, Wägen geschmückt und die Körbe mit Süßigkeiten gefüllt; so auch wir, die Kreisgruppe Leonberg des Verbands der Siebenbürger Sachsen.

Siebenbürgische Trachtengruppe beim Pferdemarktumzug in Leonberg. Foto: Agnetha Paulini Von der Dreijährigen bis hin zum Achtzigjährigen versammelten sich 21 Trachtenträger in den vielfältigen und teilweise schon sehr alten, in Ehren gehaltenen siebenbürgischen Trachten. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen durchzogen auch wir die Leonberger Straßen und begrüßten die Gäste. Für die kleinen Zuschauer gab es natürlich wie immer Süßigkeiten und für die etwas älteren den altbekannten und geliebten Pali. Kultur leben und die Heimat mit Stolz repräsentieren, unter diesem Motto haben wir gerne dem Umzug beigewohnt. Nach dem Umzug ging es für alle Läufer und Familienangehörige sowie Freunde ins Haus der Begegnung, wo wir den Tag bei Kaffee und Kuchen, einem Abendessen und netten Gesprächen ausklingen ließen. Herzlichen Dank allen Läufern und Helfern, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben. Herzliche Einladung auch zu unseren weiteren Veranstaltungen in diesem Jahr. Agnetha Paulini

Schlagwörter: Leonberg, Pferdemarkt, Trachtenumzug

