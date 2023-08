Endlich wieder feiern – gelungenes Langenthaler Treffen

Erwartungsvoll, voller Tatendrang und in bester Stimmung kamen 140 Langenthaler Teilnehmer am 20. Mai in den Lechtalstuben in Rehling bei Augsburg zusammen. Der Vorstand der HOG Langenthal freute sich sehr über diesen regen Zuspruch. So traf man sich an diesem sonnigen Samstag um 14.00 Uhr zu einem Sektempfang. Das Wiedersehen und die vielen Gespräche unter blühenden Kastanienbäumen bei Sekt und Salzigem erzeugten große Vorfreude auf den Nachmittag und Abend.

Die Teilnehmer des Langenthaler Treffens nach dem Sektempfang in Rehling. Foto: Reinhold Müller

Rund um solch ein Fest gibt es viele Vorbereitungen, die am Samstagvormittag von den Mitgliedern des Vorstandes und deren Freunden mit großer Sorgfalt erledigt wurden. Im offiziellen Teil des Treffens begrüßte der Vorsitzende Gottfried Schwarz die Langenthaler ganz herzlich und präsentierte seinen Bericht, der ganz unter dem Motto des diesjährigen Heimattages „Miteinander schafft Heimat“ stand. Er dankte dem gesamten Vorstand für die ehrenamtliche Tätigkeit vor Ort, aber vor allem für das große Engagement in der alten Heimat. Es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen ihre kostbare Zeit, auch ihren Urlaub, dafür verwenden, um anderen eine Freude zu bereiten und sich für unser kostbares Kulturgut einzusetzen. Gedankt wurde herzlich hierfür Margarethe und Detlef Hiesch, Karin und Reinhold Drespling und Manfred Fleps. Die Vorteile eines eingetragenen Vereins (die HOG Langenthal ist seit 2017 ein e.V.) wurden erläutert, inzwischen sind es 131 Mitglieder. Weitere Inhalte des Berichtes waren: das Weiterführen der HOG-Treffen in gewohntem zweijährigem Rhythmus, Organisation der Friedhofspflege sowie der Pflege und Instandhaltung der Kirchenburg. Unterstützt werden auch die Familienforschung (Genealogie) sowie die Internet- und Medienpräsenz. Als Ehrengast wurde Bürgermeister Dan Aldea mit Ehefrau, die aus Langenthal eigens zu diesem Fest angereist waren, sehr herzlich begrüßt. In seiner Ansprache in deutscher Sprache und durch seine Herzlichkeit schaffte er große Vertrautheit und die Gäste dankten ihm mit großem Applaus. Der Bürgermeister erinnerte an das gute Miteinander in der alten Heimat, bekräftigte sein Verständnis für die Pflege unserer Kultur und sicherte uns seine volle Unterstützung zu. Die HOG ehrte ihn mit einem Pokal und einem Korb voller Köstlichkeiten. Es folgte ein ausführlicher Bericht über den Zustand der Kirche in Langenthal vor und nach den Renovierungsarbeiten letztes Jahr durch die Stiftung Kirchenburgen, vorgetragen von Manfred Fleps, stellvertretender Vorsitzender, und Heidrun Thürling, Referentin für soziale Medien. Für die HOG war es eine Herzensangelegenheit, Margarethe Drespling und Elisabeth Schwarz zu ihrem hohen Alter von 90 Jahren zu gratulieren. Margarethe Hiesch, stellvertretende Vorsitzende, überreichte beiden Damen ein Präsent und dankte zusätzlich Elisabeth Schwarz für 60 Jahre Kulturarbeit für die Langenthaler. Mathias Müller berichtete über seine Tätigkeit in der Ahnenforschung – der Vortrag wurde von den Gästen sehr gut angenommen und rundete den offiziellen Teil des Nachmittages ab. Das große Kuchenbüfett voller mitgebrachter Köstlichkeiten wie Torten, Schnitten und anderen Leckereien sowie eine gute Tasse Kaffee steigerten nochmals die Stimmung – Herz, was willst du mehr!Bei Gesang und Tanz wurde bis nach Mitternacht kräftig gefeiert, eine unvergessliche Zeit nach den Entbehrungen der letzten Jahre. Die Erwartungen der Teilnehmer wurden bei weitem übertroffen, bessere Rückmeldungen kann es für so ein Fest nicht geben. Hiermit sei allen Langenthalern, die an diesem Treffen teilgenommen haben, von Herzen gedankt für ihr Kommen und Vertrauen. Besonderer Dank geht an den Bürgermeister aus Langenthal für seine Teilnahme und den Vorstand für die Planung und Organisation des Treffens. Es war schön, wieder mal gemeinsam zu feiern. Auf ein Wiedersehen in Langenthal 2024!

Rosemarie Schwarz