Seminar für Theaterleitungen vom 12. bis 14. April in Augsburg

Das Bundeskulturreferat des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. veranstaltet von 12. bis 14. April ein Seminar für die Leiterinnen und Leiter von siebenbürgisch-sächsischen Theatergruppen in Augsburg. Herzlich eingeladen sind aber auch all jene, die selbst Stücke schreiben, gerne Sketche aufführen oder sonst auf irgendeine Weise mit darstellendem Spiel zu tun haben.

Theater in siebenbürgisch-sächsischer Mundart und mit siebenbürgisch-sächsischen Themen erfreut sich beim Publikum weiterhin großer Beliebtheit. Egal, ob eine Theatergruppe mit 20 Schauspielern vor hunderten von Zuschauern auftritt oder ob ein Duo bei einem Kulturnachmittag Sketche zum Besten gibt: Alle Akteure auf und hinter der Bühne tragen zur Bewahrung und Fortentwicklung siebenbürgisch-sächsischer Mundart und Theatertradition bei. Darüber hinaus können sie Inhalte in die Öffentlichkeit bringen, die für sie selbst und/oder für Außenstehende relevant sind.Um den Theatergruppen Hilfestellung bei Regie, Dramaturgie und Stückauswahl zu geben, wird ein Seminar für Theaterleiter/innen und alle am darstellenden Spiel Interessierten organisiert. Dabei soll es aber nicht nur um die praktischen Aspekte gehen, sondern auch gefragt werden: Was gibt es Neues? Manche Stücke müsste man entstauben, andere ergänzen. Wieder andere warten darauf, geschrieben zu werden. Im Publikum beherrschen immer weniger Leute Sächsisch und im 21. Jahrhundert sind die Siebenbürger Sachsen auch längst angekommen. Wie können Inhalt, aber auch Form angepasst und weiterentwickelt werden, damit die Theatergruppen die siebenbürgisch-sächsische Mundart, die spezifischen Themen und Eigenheiten auch in Zukunft mit Spaß und für ein breites Publikum auf die Bühne bringen?Die Referentin des Wochenendes, Dorothea Schroeder, studierte von 1997 bis 2001 Regie an der Bayerischen Theaterakademie August Everding und arbeitet seitdem als Schauspiel- und Musiktheaterregisseurin im deutschsprachigen Raum. Neben Uraufführungen zeitgenössischer Stoffe, Opern, Operetten und Familienstücken realisiert sie regelmäßig eigene Projekte, entwickelt Diskussionsformate und kuratiert Festivals.Das Theaterseminar findet von 12.-14. April in der Jugendherberge in Augsburg statt. Die Eigenleistung der Teilnehmenden beträgt 30 Euro. Unterkunft und Verpflegung sind dank einer Förderung des Kulturwerks der Siebenbürger Sachsen aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales frei, zudem werden die Reisekosten übernommen.Bitte melden Sie sich bis zum 27. März bei Bundeskulturreferentin Dagmar Seck unter kulturreferat[ät]siebenbuerger.de für das Seminar an und nennen Sie dabei auch Ihre Funktion und Erfahrung im Theaterwesen.

Dagmar Seck