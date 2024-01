Tanzgruppenaustausch in Augsburg: ein Wochenende voller Tanz, Gesprächen und Perspektiven

Vom 12. bis zum 14. Januar versammelten sich Tanzgruppenleiter aus verschiedenen Tanzgruppen zum diesjährigen Tanzgruppen-Austausch der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) in Augsburg. Das Wochenende war nicht nur eine Gelegenheit zum Tanzen, sondern auch zum intensiven Austausch von Erfahrungen und zur Planung kommender Ereignisse.

Tanzgruppen-Austausch in Augsburg: Gruppenbild bei der Tanzleiterausbildung mit Alois Riedl und Agnes Riedl (ganz links). Foto: MK

Die Aufnahme zeigt (von links) den Referenten der Tanzleiterausbildung Alois Riedl mit Tochter Agnes, Bundesjugendleiterin Natalie Bertleff und Sandra Bruss, Kulturreferentin der SJD. Foto: MK

Der Freitagabend begann mit einem unterhaltsamen Spiel, bei dem sich die Teilnehmenden gegenseitig interviewten und ihre Interviewpartner der Gruppe vorstellten. Diese lockere Einführung schuf eine positive Atmosphäre und förderte den Teamgeist. Im Anschluss wurden die Erwartungen für das Wochenende gesammelt, um die Ziele und Wünsche der Gruppe zu klären.Der Samstagmorgen startete früh um 8.30 Uhr mit der Tanzgruppenleiter-Ausbildung. Alois Riedl und seine Tochter Agnes beantworteten Fragen zu Themen, u.a.: wie lese ich eine Tanzbeschreibung richtig, effektive Lehrmethoden für Tanzgruppen und der Entscheidung zwischen festen Tanzpartnern oder regelmäßigem Durchtauschen. Die praxisorientierte Schulung ermöglichte den Teilnehmern, ihre Fähigkeiten zu vertiefen und neue Erkenntnisse mit nach Hause zu nehmen.Am Nachmittag standen verschiedene Tänze im Fokus, darunter auch der Nagelschmied und die Sternpolka, anhand derer Alois Riedl auf verschiedene Aspekte der Tanzbeschreibung einging. Einige Teilnehmer nutzten den Samstagabend, um nach München zu fahren und auf der SJD-Bayern-Neujahrsparty zu feiern, während andere in Augsburg verblieben und den Abend dort ausklingen ließen.Am Sonntagmorgen wurde der Tanzgruppen-Austausch fortgesetzt. Die Diskussionen drehten sich um den letztjährigen Volkstanzwettbewerb, die geänderten Bewertungsbögen sowie einen Rückblick auf das Spektakel und den Jungsachsentag im Jahr 2023. Natalie Bertleff betonte die Wichtigkeit der Beteiligung der Tanzgruppen und der Mitglieder der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) und hofft auf eine zukünftig noch größere Teilnahme.Ein Ausblick auf die Veranstaltungen im Jahr 2024 wurde von Sandra Bruss und Natalie Bertleff präsentiert, darunter das Vorbereitungsseminar (VBS) 2024, für das entschieden wurde, hauptsächlich siebenbürgische Volkstänze zu erlernen. Das Große Sachsentreffen war ebenfalls ein zentrales Thema, mit Ideen der Bundesjugendleitung für Veranstaltungen, einschließlich eines Jugendtreffpunkts mit einer Musikecke und vielem mehr. Auch sind wieder Music-Acts auf dem Großen Ring geplant und anschließende After-Partys mit DJs. Besonders spannend war die Diskussion über den 30. Volkstanzwettbewerb (VTW) 2024, für den Ideen für das Jubiläum ausgetauscht wurden.Nach einem langen, anstrengenden, aber ergebnisvollen Wochenende endete der Tanzgruppen-Austausch 2024 am Sonntag um 13 Uhr. Die Teilnehmer kehrten nicht nur mit neuen Tanzschritten nach Hause zurück, sondern auch mit frischem Wissen, gestärkter Motivation und einem erweiterten Netzwerk an Tanzbegeisterten. Wir danken den Teilnehmenden für das Engagement und Kerstin Glatz für das Bereitstellen einer der Tagungslokalitäten. Abschließend bedanken wir uns für die Förderung durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V., das ausschließlich durch den Freistaat Bayern, aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales, im Rahmen einer institutionellen Förderung finanziert wird.

Eure SJD