HOG-Regionalgruppe Burzenland: Ein Wochenende unter Freunden mit 25-jähriger ­Jubiläumsfeier

Zu einem dreitägigen Treffen hatte der Vorstand der HOG-Regionalgruppe Burzenland für das erste Adventswochenende ins Hotel Bohmann in Tschechien eingeladen. Im Oktober 1998 fand das erste Treffen dieser Art mit Vertretern der 15 Burzenländer Ortschaften in Rottau am Chiemsee statt. Volkmar Kraus, damaliger Regionalgruppensprecher, hatte dazu eingeladen. Es folgten weitere Burzenländer Familienwochenenden im Oktober 2001 und Juli 2004 in Immendingen sowie im Oktober 2012 in Tschechien. Diese wurden von Hilda (+) und Martin Brenndörfer, dem damaligen stellvertretenden Regionalgruppensprecher, organisiert.

Burzenländer Ortsvertreter mit Manfred Binder (sitzend rechts) feiern 25-jähriges Jubiläum seit dem ersten Familienwochenende. Foto: Doris Martini

Regionalgruppensprecher Manfred Binder (Petersberg) begrüßte herzlich zu diesem Jubiläums-Wochenende die 51 Teilnehmer vom 1.-3. Dezember 2023 in Tschechien. Ein besonderer Gruß ging an Renate und Karl Heinz Brenndörfer (Heldsdorf), Ehrenmitglied des Verbandes der Heimatortsgemeinschaften. Anneliese Madlo (Honigberg) und Martin Brenndörfer (Kronstadt-Bartholomä) wurden als Mitglieder der ersten Stunde willkommen geheißen. Siegbert Bruss (Brenndorf), Harald Zelgy (Nußbach), Wieland Schmidt (Neustadt) und Udo Buhn (Zeiden) sendeten schriftliche Grußbotschaften und wünschten beste Unterhaltung sowie „ein frohes Beisammensein in der großen Burzenländer Gemeinschaft“.Martin Brenndörfer hatte einen Ordner mit Fotos und Zeitungsberichten aller vorangegangenen Treffen dabei und nahm uns so auf eine kleine Zeitreise mit. Manfred Binder zeigte uns Ausschnitte (aufgenommen mit der Videokamera) des letzten Wochenendes 2012. Ein Raunen ging durch die Reihen: „Oh, bin das wirklich ich?“ und „Ist das schon so lange her?“Samstag starteten einige von uns zu einem Spaziergang durch den nahe gelegenen Wald. Der Winter hatte an diesem ersten Adventswochenende Einzug gehalten und uns eine Wintermärchenlandschaft beschert.Für über die Hälfte der Teilnehmer war ein Besuch mit Führung in der Pilsner Urquell Brauerei geplant. Hier wurde bereits 1842 das Pilsner Urquell Lagerbier gebraut. Wir durchschritten mehrere Hallen und wurden mit verschiedenen Gerüchen konfrontiert. Im Sudhaus, dem Herzstück der Brauerei, verweilten wir einige Minuten, bevor wir in den überdimensionalen Keller, wo das Bier zum Reifen gelagert wird, stiegen. Hier durften wir endlich ein frisch gezapftes Bier genießen.Der anschließende Spaziergang über den Weihnachtsmarkt in Pilsen mit dem Duft von gebrannten Mandeln, Baumstriezel und Bratwurst und den vielen Ständen mit Lebkuchen und bunten Kugeln sorgte für riesige Vorfreude auf Weihnachten. Ein Festessen wurde uns am Abend aufgetischt. Bei Musik und Tanz verbrachten wir einen unterhaltsamen Abend unter Freunden. Wir haben zusammen viel gelacht, gesungen und geschunkelt. Mit dem Burzenlandlied endete das Treffen der Burzenländer Ortsvertreter.Herzlichen Dank an Brigitte und Hans Mayer (Rothbach)! Sie hatten den Ort ausgesucht und bei der Umsetzung geholfen. Vielen Dank an alle Kuchenbäckerinnen für die mitgebrachten Köstlichkeiten!„Ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes neues Jahr voller schöner Momente, mit ganz viel Wärme, Frieden und Liebe im Herzen“, wünscht Manfred Binder allen Lesern. Dem schließe ich mich gerne an.

Ingeborg Binder