11. August 2023

Einladung zur 37. Siebenbürgischen Akademiewoche vom 3.-8. Oktober in Wolkendorf bei Kronstadt

Sommer, Sonne, Siebenbürgen! Gibt es eine bessere Jahreszeit als den Spät- oder Altweibersommer, um das Wesen Siebenbürgens näher zu erkunden? Die hier oder dort Geborenen, nicht mehr die Gebliebenen oder die Gegangenen, will die Sommerakademie ansprechen. Sie lädt dazu ein, das in Europa kulturgeschichtlich einzigartige Siebenbürgen in seiner ethnischen und konfessionellen Vielfalt und Toleranz am historischen Ort näher kennen zu lernen und unter dem Aspekt „Kulturerbe“ zu vertiefen.

Dieses Jahr wollen wir die Gemeinde Wolkendorf im Burzenland ganz genau beleuchten, ihr quasi die Lupe auflegen und in kleineren Gruppen verschiedene Themen bearbeiten. Dabei wird es um Architektur, Geschichte, Sprache, Technik, Wirtschaft, Natur u.a. mehr gehen. Die Akademie nimmt sich vor, das Miteinander, Nebeneinander und gelegentliches Gegeneinander in Siebenbürgen interdisziplinär zu behandeln. Dabei kommt es immer auf die sprichwörtlich gute Mischung an! Die Akademiewoche ist keine reine Kopfsache, sondern kombiniert Einstiegsreferate in die siebenbürgische Landeskunde mit volkskundlich-praktischen Workshops und Exkursionen in die Umgebung.



So nicht eine Exkursion vorgesehen ist, wechseln an einem „normalen“ Akademietag Vorträge und „Proseminare“ (Quellenarbeit) mit Arbeitseinsätzen oder Workshops einander ab. Gelegenheit zum Austausch, zur Diskussion und zur Erweiterung eures Wissens über die Geschichte und Landeskunde Siebenbürgens, aber auch zur Anwendung und Erweiterung handwerklicher sowie künstlerischer Fertigkeiten wird es in lockerer Atmosphäre darüber hinaus reichlich geben, damit sich Bekanntschaften zu Freundschaften wandeln können… Eine Bestätigung eurer Anmeldung, das endgültige Programm, die Teilnehmerliste zur Bildung von Fahrgemeinschaften und die Tagungsunterlagen erhaltet ihr nach Anmeldeschluss. Anregungen, Wünsche und Beiträge zur Programmgestaltung sind herzlich willkommen und können bei der Anmeldung mitgeteilt werden. Anmeldung bis spätestens 15. September 2023 an Andrea Rost, E-Mail: info[ät]djvs.ro.

Schlagwörter: Akademiewoche, Wolkendorf, Burzenland, Kulturerbe, Sommerakademie

