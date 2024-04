Einweihung der Kirche in Reußmarkt am 6. August

Liebe Landsleute, nach den abgeschlossenen Renovierungsarbeiten laden die Heimatortsgemeinschaft Reußmarkt e.V. und die evangelische Kirchengemeinde Reußmarkt herzlich für den 6. August zur festlichen Einweihung der Evangelischen Kirche in Reußmarkt ein.

Nach Jahren der aufwändigen Renovierung erstrahlen Kirche und Kirchenburg in Reußmarkt wieder in neuem Glanz. Foto: Rudolf Girst

Für die Organisation des Programms und der gemeinsamen Verpflegung im Gemeindesaal ist eine verbindliche Anmeldung bis zum 1. Juli zwingend erforderlich durch Überweisung eines Betrags von 45 Euro pro Person auf das Konto der HOG Reußmarkt e.V., Verwendungszweck: Kircheneinweihung, Vorname, Name, Wohnort. Erfolgt die Anmeldung für mehrere Personen, muss der Betrag entsprechend vervielfältigt werden.Wir danken allen Spendern und Helfern, die zum Gelingen dieses Festtages beitragen, sowie allen Bauarbeitern und Planern, die das Projekt der Kirchenrenovierung zum Abschluss gebracht haben.Trachtenträger, die gerne beim Großen Sachsentreffen in Hermannstadt dabei sein möchten, sollten sich umgehend, bis zum 30. Mai, bei Simon Schenker melden. Alle Trachtenträger sind natürlich auch beim festlichen Gottesdienst in Reußmarkt herzlich willkommen.Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung: Simon Schenker, Mobiltelefon: (01 52) 22 71 84 80, E-Mail: simon.schenker[ät]web.de, Simon Spielhaupter, Mobiltelefon: (0152) 33927243, E-Mail: hog[ät]splider.de.Bitte vormerken: Reußmarkter Treffen amin Lauffen am Neckar.