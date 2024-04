Orgelkonzert in der Evangelischen Kirche in Großau

Am Sonntag, den 28. April, veranstaltet die Evangelische Kirchengemeinde Großau (rumänisch Cristian) um 18.00 Uhr ein Orgelkonzert. Die Großauer Orgel wurde letztes Jahr nach intensiven und aufwändigen Restaurationsarbeiten wieder in Gebrauch genommen. Das Resultat der Arbeiten ist fantastisch und das Instrument packt Orgelspieler und Zuhörer gleichermaßen.

An diesem Abend werden Brita Falch Leutert, Kantorin an der Evang. Stadtpfarrkirche Hermannstadt, und Musikwart Jürg Leutert 50 Minuten Orgelmusik vorstellen: Werke von Johann Sebastian Bach, Brita Falch Leutert, ABBA und weiteren Größen der Musikgeschichte werden im Laufe der ca. 50 Minuten erklingen. Da die Temperatur in der Kirche recht frisch ist, lohnt es sich, warme Kleider mitzubringen. Der Eintritt ist frei.

Jürg Leutert