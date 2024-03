Hilfe für die Beller Kirche

Liebe Beller, liebe Siebenbürger Freunde, unsere evangelische Kirche in Bell, Bezirk Mediasch, ist über 500 Jahre alt. 2006 haben wir aus Mitteln der HOG Bell das Dach sowie die Innen- und Außenwände der Kirche neu saniert. Da die Kirche jedoch in den letzten Jahrzehnten kaum noch benutzt wurde, haben Schnee und Regen Spuren hinterlassen.

Die Kirche in Bell, 2023. Foto: Monika Roscher

In das Gewölbe über dem Altarraum ist Feuchtigkeit eingedrungen und hat kürzlich ein Loch verursacht, so dass die Einsturzgefahr jetzt groß ist. Ein Architekt hat vor Ort alles aufgenommen und Wege aufgezeigt, was gemacht werden muss. Für die Behebung der Schäden wird das Mediascher Bezirkskonsistorium eine Baufirma bestellen. Material und Arbeit kosten Geld, deshalb bitten wir alle Beller und Siebenbürger, die mithelfen wollen, um Unterstützung. Viele kennen das Kirchen-Vereins-Konto der HOG Bell, auf dem wir Spenden sammeln; wer es nicht kennt, melde sich bitte bei Richard-Christian Bothar, Telefon: (06183) 73940, E-Mail: r.bothar[ät]arcor.de.

Richard-Christian Bothar