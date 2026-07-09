



9. Juli 2026

Michelsberger beim Heimattag

Gut gelaunt und bei bestem Wetter nahmen 31 Trachtenträger der HOG Michelsberg beim diesjährigen Trachtenumzug am Pfingstsonntag in Dinkelsbühl teil.

Michelsberger Trachtengruppe beim Heimattag in Dinkelsbühl. Foto: privat Im direkten Anschluss an die Neppendorfer Blaskapelle zogen wir, aufgestellt nach Alter und Stand, an einem sehr gut gelaunten Publikum vorbei. Wir zeigten in gewohnter Manier die Kinder- und Jugendtracht inklusive Borten, Krausem Mantel und Kirchenpelz sowie die Erwachsenentracht mit Frauen im bekannten Michelsberger Häubchen und Männern im Kirchenrok. Wir danken allen Trachtenträgern für ihre Teilnahme und den Zuschauern für die vielfache Unterstützung am Straßenrand. Vielen Dank auch an die Organisatoren des diesjährigen Heimattages. Es war wieder mal ein eindrucksvolles Fest. Im direkten Anschluss an die Neppendorfer Blaskapelle zogen wir, aufgestellt nach Alter und Stand, an einem sehr gut gelaunten Publikum vorbei. Wir zeigten in gewohnter Manier die Kinder- und Jugendtracht inklusive Borten, Krausem Mantel und Kirchenpelz sowie die Erwachsenentracht mit Frauen im bekannten Michelsberger Häubchen und Männern im Kirchenrok. Wir danken allen Trachtenträgern für ihre Teilnahme und den Zuschauern für die vielfache Unterstützung am Straßenrand. Vielen Dank auch an die Organisatoren des diesjährigen Heimattages. Es war wieder mal ein eindrucksvolles Fest. Toni-Ernst Pieldner

Schlagwörter: Michelsberg, Heimattag 2026, Dinkelsbühl, Trachtenumzug

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