1 • Harvestwengd schrieb am 15.09.2018, 05:16 Uhr:

Guten Morgen, warum findet das Heltauer Treffen am Wochenende in Dinkelsbühl statt, während zeitgleich das Sachsentreffen in Mediasch ist? Wäre es nicht angebracht, dass man alle Sachsentreffen in Siebenbürgen personell so unterstützt wie das große Treffen 2017 in Hermannstadt? Es wäre doch nur folgerichtig zu den zahlreichen freiwilligen Einsätzen und den Bemühungen des letzten Jahres einzelner HOGs und anderer engagierter Freunde Siebenbürgens, Häuser und Kirchenburgen vor dem Verfall zu retten!