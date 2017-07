Brautzug in Dinkelsbühl: Jugendtanzgruppe Heilbronn beim Heimattag in Feststimmung

Jeder, der ein bisschen mit den sozialen Netzwerken wie Facebook und Co. zu tun hat, konnte den „Hashtag“ #dkb17 nicht übersehen, der die vielen Bilder vom Heimattag 2017 in Dinkelsbühl unter einem Banner vereint hat. Für die Heilbronner Jugendtanzgruppe (JTG) gelten die Zahlen 1 und 7 nicht nur dem Jahr 2017, sie stehen dieses Jahr auch für ein besonderes Ereignis: Bernhard Lang, der langjährige Tanz- und Gruppenleiter der JTG, heiratet dieses Jahr am 1. Juli seine Britta. Den Festumzug haben deshalb die Tanzgruppe und einige ehemalige Mitglieder diesem schönen Datum gewidmet, dem alle schon freudig entgegenfiebern.

Der Brautzug der Jugendtanzgruppe Heilbronn, der Kindertanzgruppe Heilbronn mitsamt den Freunden und Familienmitgliedern des Brautpaares. Foto: Vivien Binder

Britta und Bernhard wünschten sich einen Brautzug, mit dem das Brautpaar früher in die Kirche geleitet wurde, und so fanden sich fast 60 Trachtenträger, bestehend aus der JTG Heilbronn, ehemaligen Mitgliedern, der Kindertanzgruppe Heilbronn und der Familie sowie Freunden des Brautpaares, an der Bleiche ein, um diesen Festumzug mitzugestalten.Hinter dem Schild der Tanzgruppe, das vom Brautjungfernpaar getragen wurde, folgte das Brautpaar in typischer Hochzeitstracht. Die Braut hatte einen schönen Strauß Nelken im Stil der 60er Jahre und sie strahlte mit ihrem Bräutigam um die Wette. Begleitet wurde das Brautpaar von den Trauzeugen, ihren Eltern und ihrem Patenkind. Ihnen folgten die Kindertanzgruppe und die Jugendtanzgruppe Heilbronn, die durch ehemalige Mitglieder und Freunde, die alle die jeweilige Kirchentracht trugen, ergänzt wurden. Britta Hermannstädter bedankte sich nochmals bei den Teilnehmern: „Es ist wunderschön, einen Brautzug in einer solchen Atmosphäre zu haben. Heutzutage erlebt man so etwas an Hochzeiten nicht mehr so oft, da meistens keine Zeit mehr für alle Traditionen ist. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch alle bereit erklärt habt, dies mit uns auf die Beine zu stellen.“Auch am Nachmittag war noch volles Programm geplant. Zusätzlich zu den Gemeinschaftstänzen zeigte die Jugendtanzgruppe Heilbronn einen ihrer Lieblingstänze, die „Schwäbische Tanzfolge“, vor der Schranne und dem alten Rathaus. Zum Glück kam im Laufe des Tages auch die Sonne heraus und so konnte der Tag in vollen Zügen genossen werden. Hiermit möchten wir noch einmal im Namen der JTG ein Dankeschön an alle Beteiligten, Organisatoren und TrachtenträgerInnen ausrichten, die das alles ermöglicht haben.

Vivien Binder