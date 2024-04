Heimattag 2024: Bayerns Innenminister Herrmann Festredner

Der 74. Heimattag findet vom 17. bis 20. Mai in Dinkelsbühl unter dem Motto „75 Jahre Gemeinschaft – Mach mit!“ statt. Festredner bei der Kundgebung am 19. Mai ist der seit 2007 amtierende bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann beim Heimattag 2017 in Dinkelsbühl. Foto: Christian Schoger

Ansprachen bei der Festkundgebung vor der Schranne am Pfingstsonntag, dem 19. Mai, halten, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland;, MdL, Bayerischer Staatsminister des Innern, für Sport und Integration;, MdL, Parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen. Staatsekretär Hovenjürgen wird den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst vertreten. Nordrhein-Westfalen ist Patenland unseres Verbandes, der bei diesem Heimattag sein 75-jähriges Gründungsjubiläum begeht. So ist auch die Landesgruppe Nordrhein-Westfalen Mitausrichterin des diesjährigen Pfingsttreffens., Bischofsvikar der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien als auch Bukarester Stadtpfarrer und Dechant des Kronstädter Kirchenbezirks, wird die Predigt beim Pfingstgottesdienst in der St. Paulskirche und den Pfingstgruß bei der Kundgebung vor der Schranne halten.

CS