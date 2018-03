4. März 2018 Druckansicht | Empfehlen

Erfolgreiches Volkstanzseminar in Düsseldorf

Mittlerweile hat es sich etabliert, das jährliche Volkstanzseminar des Jugendreferates der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, das immer am Samstag nach Aschermittwoch stattfindet. Mit rund 40 Teilnehmern war das Seminar am 17. Februar in der Freizeitstätte Garath in Düsseldorf abermals gut besucht. Vertreten waren die Tanzgruppen aus Herten, Dortmund, Drabenderhöhe, Köln und Wuppertal.

Unter Anleitung der Tanzreferenten Sylvia Kuhn, Winfried Göllner und Rainer Lehni wurden drei Volkstänze eingeübt. Neben dem Lauterbacher war der Figurenländler etwas anspruchsvoller, und auch die Siebenbürgisch-Sächsische Tanzfolge mit ihren insgesamt neun Tänzen nahm etwas mehr Zeit in Anspruch. Für einen perfekten Auftritt reichte es zum Schluss zwar nicht, dafür können die einzelnen Gruppen die Tänze natürlich gerne noch selbst proben. Tanzen in großer Runde beim Tanzseminar in Düsseldorf. Foto: Rainer Lehni



Nach der Mittagspause erläuterte die Landesfrauenreferentin Karin Roth in einem Vortrag die Entwicklung der siebenbürgisch-sächsischen Tracht, so dass jeder Tänzer oder Tänzerin ein paar Grundinformationen dazu mitnehmen konnte. Vertiefen wird man dieses Thema auf einem Trachtenseminar des Landeskulturreferates im Herbst 2018. Hans Thiess von der Kreisgruppe Dortmund hatte natürlich sein Akkordeon dabei und begleitete nach dem Tanzen einige Lieder, die in fröhlicher Runde gesungen wurden. Ein herzlicher Dank geht an die Tanzreferenten und das Landesjugendreferat, das für die Organisation dieser Veranstaltung verantwortlich war. Rainer Lehni

Schlagwörter: Jugendarbeit, NRW, Volkstanz, Seminar, Düsseldorf

