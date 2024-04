Landesgruppe Nordrhein-Westfalen: Vortrag zur Lehrerausbildung in Siebenbürgen

Das Kulturreferat der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen lädt ein zum Vortrag „Die Lehrerausbildung in Siebenbürgen zwischen 1845 und 1975 am Beispiel von Bretz-Lehrern“, der am Mittwoch, dem 17. April, 19.00 Uhr, im Vereinshaus der Kreisgruppe Köln, Venloer Straße 1132, 50829 Köln, stattfindet (Achtung: in der vorigen Folge dieser Zeitung war versehentlich ein falsches Datum vermerkt).

Studiendirektor i.R. Heinz Bretz zeigt in seinem Vortrag anhand von fünf Generationen der Familie Bretz auf, wie sich die Lehrerausbildung im jeweiligen politischen Umfeld verändert hat. Die Lehrerfamilie Bretz ist die einzige Familie in Siebenbürgen, die über fünf Generationen Lehrer stellte, in den ersten drei Generationen waren es nur Männer, später auch Frauen. Nach ihrer Ausbildung waren die Lehrerinnen und Lehrer der Familie Bretz in 30 Ortschaften Siebenbürgens tätig, wo sie auch das kulturelle Leben mitgeprägt haben.Der Referent Heinz Bretz ist 1953 in Hermannstadt geboren. Er beendete 1975 das Studium der deutschen Sprache und Literatur sowie der rumänischen Sprache und Literatur in Hermannstadt. Anschließend unterrichtete er vier Jahre als Lehrer am Bergbaugymnasium in Petroschan. Nach der Ausreise aus Rumänien 1979 war er 34 Jahre in Köln Lehrer an einem Berufskolleg, davon 24 Jahre als Studiendirektor.Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit zu einem gemütlichen Imbiss, der Eintritt ist frei.

HML