Traditioneller Kulturnachmittag der Kreisgruppe Aschaffenburg

Nach großen Schwierigkeiten, einen geeigneten Raum für unseren Kulturnachmittag zu finden, war die Freude umso größer, dass trotz kurzfristiger Einladung so viele Landsleute am 10. März den Weg in die Gaststätte „La Bolera“ im Kegelzentrum Aschaffenburg gefunden hatten. Der Nebenraum wurde bis auf den letzten Platz belegt.

Die Siebenbürgisch-Sächsische Tanzgruppe Aschaffenburg nach dem Auftritt beim Kulturnachmittag der Kreisgruppe. Foto: Andreas Krech

Nach der Begrüßung aller Gäste durch unseren Vorsitzenden Horst Wädt kündigte er voller Stolz den Einmarsch der Siebenbürgisch-Sächsischen Tanzgruppe Aschaffenburg unter der Leitung von Anna Krech und Jürgen Huprich an. War dies wieder ein herrlicher Anblick – strahlende und begeisterte Tänzerinnen und Tänzer in ihren wunderschönen siebenbürgischen Trachten hielten Einzug! Zur Aufführung kamen die Tänze „Dreidans“, „I der Mühli“ und „Der Gimpel“. Natürlich durfte eine Zugabe nicht fehlen – dies war der „Nagelschmied“.Für Verschnaufpausen zwischendurch sorgten Gedichtvorträge in sächsischer Mundart von Anna Krech, Christa Dörling und Erwin Roth. Mit dem Singen der Lieder „Af deser Ierd“ und dem „Siebenbürgenlied“ endete der kulturelle Teil des Kulturnachmittages.Bei Kaffee, siebenbürgischem Kleingebäck, Kuchen und Torten stärkte man sich in gemütlicher Runde – an dieser Stelle herzlichen Dank für das tolle Kuchenbüfett. Es folgten gemeinsam gesungene Volkslieder unter der Begleitung von Richard Kast am Akkordeon und viele interessante Gespräche.Der herrliche kulturelle Nachmittag, die Stunden der Begegnung und des Gespräches gingen viel zu schnell zu Ende. Glückliche, zufriedene und dankbare Gäste, beseelt vom siebenbürgischen Zusammengehörigkeitsgefühl, traten am Abend ihren Heimweg an.

Hanni Franz