Heimattag 2018: Fußballturnier in Dinkelsbühl

ie traditionelle „Siebenbürgische Fußballmeisterschaft“ des Heimattages findet am Pfingstsamstag, dem 19. Mai, auf der Anlage des TSV Dinkelsbühl statt. Da das Turnier unter dem Banner der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) steht, animieren wir wieder Jugendmannschaften im Alter von 10 bis 16 Jahre, in Dinkelsbühl mitzumachen.

Die Zahl der teilnehmenden Mannschaften wird auf maximal 20 Teams begrenzt. Anmeldungen erfolgen schriftlich bis zum 6. Mai bei Mark Penkert, E-Mail: mark.penkert[ät]yahoo.de. Neben dem Mannschaftsnamen sind Name, Adresse, Telefon und E-Mail-Adresse des Betreuers anzugeben. Ebenfalls bis zu diesem Datum ist das Startgeld in Höhe von 160 Euro auf folgendes Konto zu überweisen: Siebenbürger Sachsen (SJD), IBAN: DE64 7025 0150 0010 6298 06, BIC: BYLADEM1KMS (Kreissparkasse München-Starnberg).



Die Anmeldung wird erst mit dem Eingang der Überweisung wirksam und entscheidet somit über die Teilnahme am Turnier. Im Verwendungszweck der Überweisung bitte auch den Namen des Ansprechpartners und der Mannschaft angeben. Jugendmannschaften spielen beitragsfrei. Spieler zwischen 14 und 16 Jahren können das Abzeichen am Fußball-Infostand erwerben. Es wäre begrüßenswert, wenn jede Mannschaft mehrheitlich mit Siebenbürger Sachsen aufgestellt wird.



Der genaue Ablauf wird den Teilnehmern rechtzeitig mitgeteilt. Das Startgeld für das Fußballturnier in Höhe von 160 Euro wird ausschließlich für Pokale, Sachpreise und Abzeichen verwendet. Mit den Abzeichen (pro Mannschaft elf Stück) können die Veranstaltungen während des Heimattages besucht werden.



Der schöne Wanderpokal wurde dem Turniersieger 2018 leider geklaut. Der Sieger möchte den Pokal einlösen und ist bereit, eine hohe Summe dafür einzusetzen. Bitte gebt uns hierzu sachdienliche Hinweise oder meldet euch, falls ihr etwas über den Verbleib des Pokals wisst!

