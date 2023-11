Oktoberfestball der Jugendtanzgruppe Heilbronn

Am 30. September hieß es für die Jugendtanzgruppe Heilbronn Dirndlschleifen binden und Hemden bügeln, denn sie veranstaltete ihren alljährlichen Oktoberfestball. Zum ersten Mal fand dieser in der Mehrzweckhalle in Massenbachhausen statt.

Die Helfer und Helferinnen beim Oktoberfestball in Massenbachhausen. Foto: privat

Im Vorfeld waren wir damit beschäftigt, Lebkuchenherzen und gebrannte Mandeln für den Verkauf vorzubereiten. In den Tüten der Lebkuchenherzen wurden diesmal Lose versteckt, die verschiedene Preise oder auch Nieten beinhalteten. Unsere Gäste konnten freie Getränke als auch anderes gewinnen.Als um 19.00 Uhr alle Vorbereitungen getroffen waren, öffneten wir die Türen. Um 20.00 Uhr begann die „Highlife Band“ und heizte dem Publikum direkt richtig ein. Die Tanzfläche war prompt gefüllt, und die Zeit bis zur ersten Pause verging wie im Flug. Zu Gast war die Jugendtanzgruppe Ingolstadt, die den Besuchern in der ersten Pause zwei Tänze präsentierte, den „Hetlinger Bandriter“ und den „Schaulustig“. Im Anschluss waren alle dazu eingeladen, beim Gemeinschaftstanz mitzumachen. Es hat uns sehr gefreut, den „Nagelschmied“ zusammen mit den Ingolstädtern wie auch mit unseren Tanzgruppenfreunden aus Heidenheim und Böblingen zu tanzen.Nach dem Tanz fuhren unsere Leiterinnen Stefanie Fuss und Michelle Hamrodi das Fass vor. Dennis Seiler, unsere Assistenzleitung, durfte den Fassanstich durchführen, und es wurde Freibier verteilt, bis das Fass leer war. Auch in den nächsten Pausen wurde es nicht langweilig. Es fand nun das zweite Mal in Folge der Maßkrugwettbewerb statt. Hans Litschel ging als Sieger hervor. Wir bedanken uns bei den vielen Teilnehmern.Die Stimmung hielt an bis in die Morgenstunden, weder die Band noch das Publikum wollten nach Hause, jedoch muss man aufhören, wenn es am schönsten ist. Wir bedanken uns bei allen Helfern, Besuchern, der Gasttanzgruppe und Band für den tollen Abend und freuen uns schon auf den nächsten Ball!

Lara Gaber & Stefanie Fuss