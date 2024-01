Tänzerischer Jahresabschluss der Jugendtanzgruppe Heilbronn

Am letzten Novemberwochenende fand traditionell der Katharinenball der Kreisgruppe Heilbronn statt. In der ersten Pause machten sich unsere Tanzgruppen zum Tanzen bereit.

Die 30 Tänzer nach dem Auftritt im Festsaal des Schlosses. Foto: Hermann Depner

Zuerst präsentierte die Siebenbürgisch-Sächsische Kinder- und Jugendgruppe den „Kieler Sprotten“ und den „Schäri Marsch“, danach folgten wir, die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe (JTG) Heilbronn. Gemeinsam mit der Siebenbürgischen Tanzgruppe Heilbronn tanzten wir „D’r Seppl“ und „Uf am Rossboda“. Zum Abschluss wurde noch ein gemeinsamer Tanz, der „Sprötzer Achterrüm“, aufgeführt. Unter den 30 Trachtenträgern befanden sich auch zwei neue Mitglieder, die an diesem Abend zum ersten Mal mit uns aufgetreten sind. Wir begrüßen Julia Stamp und Max Göllner bei uns und freuen uns, dass sie nun Teil unserer Gruppe sind. Im Anschluss unseres Auftritts durfte die Neon-Band wieder für Stimmung sorgen. Wir bedanken uns bei der Kreisgruppe für die Organisation! Bald darauf läuteten wir die Vorweihnachtszeit ein. Unter dem Motto „Schloss Horneck leuchtet“ traten wir am 2. Dezember anlässlich des „KulterTages im Advent“ im Festsaal des Schlosses auf. Vor unserem Auftritt nahmen wir am Programmpunkt „Singen im Kerzenschein und Gedanken zum Advent“ von Karl Heinz ­Piringer teil. Gemeinsam mit den Gästen der Veranstaltung sangen wir Advents- und Weihnachtslieder. Mit 26 Tänzern füllten wir ein 30-minütiges Programm, darunter präsentierten wir sechs Tänze. Wir begannen unseren Auftritt mit dem Tanz „D’r Seppl“, gefolgt vom „Schaulustig“ und dem „Molenarsdaans“, dem „Sprötzer Achterrüm“ und der „Reklich Med“. Den Abschluss bildete das „Rhein­länder Ensemble“. Das Programm wurde von einem Kamerateam festgehalten und wird noch im rumänischen Fernsehen ausgestrahlt; mehr Infos dazu folgen auf unseren Sozialen Medien. Wir bedanken uns zudem bei Hermann Depner für die schönen Fotos.Ganz besonders haben wir uns über die Urkunden gefreut, die uns vom Vorsitzenden des Siebenbürger Kulturzentrum Schloss Horneck e.V., Helge Krempels, überreicht wurden. Wir bedanken uns herzlich beim Schlossverein für die Auszeichnung als „Schlosskünstler“! Den Abend ließen wir gemeinsam mit Punsch und Glühwein auf der Schlossterrasse ausklingen. Es ist uns immer wieder eine große Ehre, auf dem Schloss auftreten zu dürfen!

Lara Gaber