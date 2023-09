„MELODY & FREUNDE“ erobert alte Heimat

„Melody & Freunde“, ein Begriff für gute Tanz- und Partymusik, gastierte vom 31. August bis 3. September auf dem großen Oktoberfest in Kronstadt und freute sich riesig darauf, musikalisch in die alte Heimat Siebenbürgen zurückzukehren und mit vielen bekannten Titeln die vielen Besucher und Fans zu erfreuen und begeistern.

„MELODY & FREUNDE“ beim Oktoberfest in Kronstadt, von links: Oli Roth (Sax, Klarinette); Ewald Durst (Keyboards, Gesang); Gerhard Roth (Akkordeon, Gesang); Tom Schneider (Bass, Gesang); Siegi Roth (Drums und Percussion); Isidor Moga (Gitarre, Gesang); es fehlte Hermann Roth (Trompete, Gitarre, Gesang).

Nachdem die Pandemie alle Künstler fast in die Knie gezwungen hatte, nutzte die Band „M & F“ die Zeit, um eine sehr erfolgreiche CD zu produzieren und diese der alten Heimat Siebenbürgen zu widmen mit dem Titel „HEIMAT“. Daraus werden mehrere Titel wie „Hey Amigo“, „Wir sind Freunde“, „Mein Elternhaus und Siebenbürgerland“ in vielen deutschsprachigen Radiosendern gespielt und waren auch in einigen Hitparaden sehr erfolgreich vertreten!Wie letztes Jahr beim Kultursommer wurde es wieder Zeit, Party zu machen und dies in der guten alten Heimat Siebenbürgen. Nach unzähligen erfolgreichen Auftritten in den USA, Kanada, der Schweiz oder auch in Österreich bis hin zu Urlaubsorten in Kroatien ging es nun zum dritten Mal zum Oktoberfest nach Kronstadt. Die Band nahm an der Parade teil und wurde auf einer Kutsche durch die Innenstadt von Kronstadt gefahren bis hin zum neuen Festplatz, wo man am Abend des 31. August den ersten Auftritt hatte. Es folgten drei weitere erfolgreiche Auftritte mit Interviews für das rumänische Fernsehen und auch für die deutschsprachige Radiosendung.„Es war für uns eine ganz besondere Ehre, auf diesem super organisierten, großen Oktoberfest auftreten zu dürfen, um so viele interessante Menschen aus unterschiedlichen Ländern wie Dubai, England und sogar USA und Argentinien mit unserer Musik zu erfreuen. Auch viele Siebenbürger waren dabei um mit uns gemeinsam zu feiern!“, berichtet der aus Rode stammende Gerhard Roth, Gründer und Manager der Band. Mit von der Partie waren die Brüder Oli und Siegi Roth (Mühlbach), Ewald Durst (Langenthal), Tom Schneider (Holzmengen) und Isidor Moga (Mediasch). Verhindert war leider Hermann Roth (Rode).Die nächsten offiziellen Auftritte der Band:– Oktoberfest-Party in Rottendorf bei Würzburg,– Herbstball in Mainaschaff,– Ball nach dem Volkstanzwettbewerb in Heidenheim,– Herbstball in Würzburg,– Silvester in Rottendorf bei Würzburg. Kontakt und weitere Infos: Gerhard Roth, Telefon: (0931) 68727, Mobil: (0171) 3821573, E-Mail: g-rosso[ät]gmx.de