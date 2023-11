21. November 2023

Erfolgreicher Volkstanzwettbewerb für die Jugendtanzgruppe Heilbronn

Am letzten Oktoberwochenende fand der 29. Volkstanzwettbewerb der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) statt. Früh am Morgen machten wir uns mit dem Bus, zusammen mit unseren Eltern, Freunden und Familien, auf den Weg nach Heidenheim an der Brenz.

Die Aktiven der Jugendtanzgruppe Heilbronn. Foto: Tobias Penkert In der ersten Tanzrunde führten vier unserer Paare den Pflichttanz „Uff am Rossboda“ vor. Nach dem Mittagessen waren wir mit unserem Kürtanz an der Reihe. Wir präsentierten den zahlreichen Zuschauern den „Molenaarsdans“, mit dem wir eine hohe Punktzahl erreichen konnten. Damit erreichten unsere Tänzer den 3. Platz! Wir sind sehr glücklich über unsere Platzierung und stolz auf unsere Gruppe! Ein großer Dank gebührt unseren Tänzern wie auch der SJD für die Organisation. Wir gratulieren zudem den 15 anderen teilnehmenden Gruppen, doch vor allem den Zweitplatzierten, der Jugendtanzgruppe Heidenheim sowie der Tanzgruppe Augsburg. Ebenso den Gewinnern des Wettbewerbs, der Jugendtanzgruppe Biberach. Den erfolg­reichen Tag feierten wir auf dem anschließenden Herbstball mit „Melody und Freunde“. Wir freuen uns bereits auf das nächste Jahr! In der ersten Tanzrunde führten vier unserer Paare den Pflichttanz „Uff am Rossboda“ vor. Nach dem Mittagessen waren wir mit unserem Kürtanz an der Reihe. Wir präsentierten den zahlreichen Zuschauern den „Molenaarsdans“, mit dem wir eine hohe Punktzahl erreichen konnten. Damit erreichten unsere Tänzer den 3. Platz! Wir sind sehr glücklich über unsere Platzierung und stolz auf unsere Gruppe! Ein großer Dank gebührt unseren Tänzern wie auch der SJD für die Organisation. Wir gratulieren zudem den 15 anderen teilnehmenden Gruppen, doch vor allem den Zweitplatzierten, der Jugendtanzgruppe Heidenheim sowie der Tanzgruppe Augsburg. Ebenso den Gewinnern des Wettbewerbs, der Jugendtanzgruppe Biberach. Den erfolg­reichen Tag feierten wir auf dem anschließenden Herbstball mit „Melody und Freunde“. Wir freuen uns bereits auf das nächste Jahr! Lara Gaber

Schlagwörter: Jugendtanzgruppe Heilbronn, Volkstanzwettbewerb, SJD, Heidenheim

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.