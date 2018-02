Erfolgreicher Kirchenburgenabend in München

Am 12. Januar entführte uns unser Landsmann Rudolf Girst auf eine Reise durch ganz Siebenbürgen, um die Schätze der Kirchenburgen der Siebenbürger Sachsen in Wort und Bild zu erleben. Der größte Saal des Hauses des Deutschen Ostens (HDO) reichte kaum aus, um dem Ansturm unserer Landsleute und Freunde zu genügen.

Titelbild des Vortrags von Rudolf Girst: Jakobsdorf bei Agnetheln, der Heimatort seiner Eltern.

Auf sieben Rundreisen von 2011 bis 2017 mit insgesamt rund 8100 km Wegstrecke und 217 Orten in Süd- und Nordsiebenbürgen schoss Rudi Bilder von 224 Kirchen, sieben davon berühmte UNESCO-Weltkulturerbestätten. Er schaffte es, sie uns alle an diesem Abend zu zeigen, die eine oder andere Besonderheit herauszustellen und dabei die weniger beachteten oder gar verfallenen Kirchen nicht zu vergessen. Informationen zu seinem Vortrag und den Bildern erhalten Sie direkt beim Vortragenden, E-Mail: rudolf.girst [ät] gmx.de.Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle an unseren Rudi, der sich das erste Mal der Herausforderung eines Vortrags gestellt hat und Ähnliches sehr gern wieder anbietet. Die Kreisgruppe München bedankt sich des Weiteren beim HDO für die Überlassung der Räumlichkeiten und bei allen Gästen des Vortrages für das Interesse und die Spenden.

Der Vorstand