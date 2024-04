Fotoreise mit Rudolf Girst durch Siebenbürgen

Einen „besonderen Nachmittag“ versprach Gerda Knall, stellvertretende Vorsitzende der Kreisgruppe Ingolstadt und Leiterin der Seniorengruppe, den vielen Anwesenden am 15. März im Vereinsheim unserer Kreisgruppe. Neben dem Referenten Rudolf Girst aus München wurden Ludwig Seiverth, Ehrenvorsitzender, und Manfred Binder, Vorsitzender der Kreisgruppe Ingolstadt, begrüßt. Nach der gemütlichen Kafferunde wurde den Geburtstagskindern „Wahre Freundschaft“ gesungen. Überzeugend klang auch das Lied „Mir wëlle bleiwe, wat mir sinn“.

Großscheuern - die große Gemeinde ist Nachbarort von Hermannstadt. Drohnenaufnahme: Rudolf Girst

Stolzenburg - die mitelalterliche Bauernburg aus der Vogelperspektive, aufgenommen von Rudolf Girst

Und dann wurde es mucksmäuschenstill: Rudolf Girst nahm uns mit zu den Kirchenburgen und Kirchen der Siebenbürger Sachsen, diesmal „Von Broos bis Draas, von Kronstadt bis Bistritz“. Sein Vater hatte ihn zu dieser Vortragsreihe angeregt – sieben davon zählen zum Unesco-Welterbe. Auf den vielen Reisen durch Siebenbürgen in 238 Ortschaften hatte Rudolf Girst die Möglichkeit, einzigartige Aufnahmen – bei den jüngsten Reisen sogar mit einer Drohne – zu machen. Gespannt verfolgten wir die Präsentation mit den interessanten Erläuterungen, untermalt durch Aufnahmen des Reußmarkter Chores aus München. „Kein schöner Land“ sang der Chor und wir waren tief beeindruckt von den unzähligen Kirchen aus Siebenbürgen, die im alten oder neuen Glanz erstrahlen. Viele Kirchen konnten in den letzten Jahren renoviert werden, leider sind aber auch einige eingestürzt.Danach bot uns Ludwig Seiverth Einblick in das Frauendorfer Blumenfest. Diese Fotoreise durch Siebenbürgen brachte uns in der Tat in den Genuss eines „besonderen Nachmittags“. Vielen Dank!

Ingeborg Binder