Landes-Chortreffen in Nordrhein-Westfalen

Nach längerer Pause findet am Samstag, dem 6. April 2019, ein Chortreffen der siebenbürgisch-sächsischen Chöre aus Nordrhein-Westfalen statt. Nach dem gemeinsamen Probentag am 27. Januar werden die fünf Chöre aus Dortmund, Drabenderhöhe, Setterich, Wiehl-Bielstein und Wuppertal am 6. April im Kulturhaus Drabendehöhe-Siebenbürgen, Unterwald, 51674 Wiehl-Drabenderhöhe ein gemeinsames Konzert bieten.

Einlass ist 16.00 Uhr, Beginn des Konzerts 17.00 Uhr. Bei Vorlage des Mitgliedsausweises wird ein ermäßigter Eintritt gewährt. Zu dieser Veranstaltung wird herzlich eingeladen.



Ziel dieses Landeschortreffens ist die Pflege des siebenbürgisch-sächsischen Liedgutes, aber auch der Gemeinschaftsgedanke soll bei dieser Begegnung nicht zu kurz kommen. Jeder Chor wird einen Einzelauftritt haben, abgeschlossen wird das Konzert mit einem gemeinsamen Auftritt der mehr als 100 Sängerinnen und Sänger. Die Veranstaltung findet dankenswerterweise mit finanzieller Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordhrein-Westfalen statt. Rainer Lehni

Schlagwörter: Nordrhein-Westfalen, Chortreffen, Drabenderhöhe

