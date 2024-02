7. Februar 2024

Einladung zum Volkstanz­seminar in Düsseldorf

Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD), Landesgruppe NRW, lädt herzlich ein zum Volkstanzseminar für Samstag, den 17. Februar. Willkommen sind alle interessierten Tanzgruppen und weitere Tanzbegeisterte, die gerne neue Tänze kennenlernen möchten.

Das Tanzseminar beginnt um 10.30 Uhr (Anreise ist ab 10.00 Uhr möglich) im Kulturhaus Süd (Freizeitstätte Garath), Fritz-Erler-Straße 21, in 40595 Düsseldorf. Die tänzerische Leitung des Seminars liegt in den Händen der beiden Referenten Ursula Müller und Winfried Göllner. Für Getränke und Verpflegung ist gesorgt, Kuchenspenden werden gerne entgegengenommen.



Parkmöglichkeiten gibt es in ausreichender Anzahl auf dem Gelände der Freizeitstätte und in direkter Umgebung. Für Anreisende mit der Bahn: Die Freizeitstätte Garath ist über den S-Bahnhof Garath (S6) erreichbar. Der Teilnehmerbeitrag beträgt zwölf Euro für SJD- und Verbandsmitglieder (bei Vorlage des Mitgliedsausweises) sowie 15 Euro für Nichtmitglieder. Anmeldungen bis 12. Februar unter der E-Mail: nrw[ät]sjd-siebenbuerger.de.

