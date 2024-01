20. Januar 2024

Anmeldungen für Projekttanzgruppe NRW nochmal senden!

Liebe Tanzinteressierte, liebe Leserinnen und Leser dieses Aufrufs, wie bereits angekündigt, möchten wir hinsichtlich des Heimattages in Dinkelsbühl alle Tanzinteressierten herzlich zur Teilnahme an der neu gegründeten Projekttanzgruppe Nordrhein-Westfalen einladen. Aufgrund von technischen Problemen sind vermutlich nicht alle Anmeldungen über die E-Mail-Adresse bei uns angekommen. Daher bitten wir euch, eure Anmeldungen erneut an diese Adresse zu senden: nrw[ät]sjd-siebenbuerger.de.

Ziel ist die Aufführung von gemeinsamen Tänzen im Rahmen des Festtagsprogramms des Heimattages am Pfingstsonntag, dem 19. Mai, und darüber hinaus auf Anfrage auch Auftritte für die Landesgruppe Nordrhein-Westfalen.



Bitte leitet diese Info weiter an alle, die Interesse daran hätten mitzutanzen, damit sich möglichst viele Paare finden, die zusammen tanzen können. Wir suchen ebenso Einzelpersonen wie Tanzpaare, es müssen sich nicht nur bestehende Tanzpaare anmelden, es werden je nach Verfügbarkeit Paare zusammengestellt.



Die Proben finden ab dem 14. Januar im Vereinshaus der Kreisgruppe Köln, Venloer Straße 1132, in Köln-Vogelsang statt. Folgende Termine sind bislang geplant: Sonntag, den 21. Januar, 4. Februar, 18. Februar, jeweils ab 16.00 Uhr.



Der zeitliche Umfang der Proben ist auf ca. 90 Minten angesetzt, die Anleitung der Tänze erfolgt durch den Tanzleiter Winfried Göllner und Ursula Müller. Vorkenntnisse im Hinblick auf Tanzschritte erleichtern gegebenenfalls das Erlernen der Schrittfolgen, sind aber keine Voraussetzung für die Teilnahme. Auch Neulinge oder Personen, die schon länger nicht mehr aktiv getanzt haben, sind genau so gerne gesehen. Anmeldungen oder Nachfragen bitte an folgende Adresse senden: nrw[ät]sjd-siebenbuerger.de

Schlagwörter: Projektgruppe, Tanzen, Nordrhein-Westfalen

