Kreisgruppe Öhringen: Das Jahr geht zu Ende …

Am 2. November fand im Landhotel Küffner in Pfedelbach bereits der dritte Tanzabend der Kreisgruppe Öhringen statt. Das Duo „Memories“ sorgte für ausgelassene und gute Stimmung, sodass die Tanzfläche nie leer war. Die zwei sympathischen Musiker (Ingmar Eiwen und Fritz Bretz) spielten viele altbekannte Lieder, die uns an unsere Jugendzeit erinnerten. Fast jeder konnte die Texte mitsingen oder zumindest den Refrain.

Die Bewirtung übernahm – wie immer – das Landhotel Küffner, es gab einige herbstliche Köstlichkeiten auf der für uns zusammengestellten Speisekarte. Was braucht der Sachse für einen gelungenen Abend? Gutes Essen, ausreichend Getränke und deutsche Schlager – dann passt auch alles andere und man kann sich noch lange und gerne an diesen Abend erinnern.



Am 29. November trafen sich mehrere fleißige Bäckerinnen bei unserer Frauenreferentin Maria Stamp zur Adventsbäckerei. In diesem angenehmen und fast schon professionellen Rahmen wurden die schön verzierten Lebkuchen für die Nikolauspäckchen gebacken, die bei der Adventsfeier unserer Kreisgruppe an die Kinder verteilt werden sollen. Die Adventsfeier ist jedes Jahr ein kleiner Höhepunkt zum Jahresende und wird auch immer sehr gut besucht. Neben der weihnachtlichen Andacht und der Kinderbescherung stehen natürlich auch die Geselligkeit und das Treffen mit vielen Freunden und Bekannten im Mittelpunkt. Es gibt jedes Mal Süßes und Herzhaftes zum Essen und für den Durst ist auch bestens gesorgt. Das Mehrgenerationenhaus der Evangelischen Kirche Öhringen eignet sich sehr gut für diese Veranstaltung und schafft auch den feierlichen Rahmen. In der Öhringer Weihnachtsbäckerei, von links: Maria Stamp, Katharina Gierscher, Annemarie Maiterth, Helga Botsch, Edith Schnabel und Dietlinde Stamp. Foto: Stefan Stamp Siebenbürgische Honigkekse aus Öhringen. Foto: Dietlinde Stamp Wir stellen immer wieder fest, dass es nichts Ausgefallenes sein muss; die schönsten Feiern entspringen aus unseren sächsischen Traditionen und werden geprägt durch die rege Teilnahme und die unübertroffene Geselligkeit unserer Landsleute.Der Vorstand bedankt sich bei all denjenigen, die immer wieder bei der Organisation und Durchführung unserer Veranstaltungen mithelfen, und wünscht allen Landsleuten und deren Familien besinnliche Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr. Mögen wir weiterhin schöne gemeinsame Feiern miteinander erleben! biwaki

Schlagwörter: Kreisgruppe, Öhringen, Tanz, Plätzchenbacken

