Kulturerbe, Vielfalt, Gemeinschaftssinn: 70 Jahre Kreisgruppe Wolfsburg und Siebenbürger Blaskapelle Wolfsburg

Die Siebenbürger Kreisgruppe Wolfsburg präsentierte zusammen mit den Volkstanz- und Trachtengruppen „Kokeltaler“, „Karpatentänzer“, „Jugendtanzgruppe“ und der „Siebenbürger Blaskapelle Wolfsburg“ am 7. Oktober ein großartiges Kulturprogramm mit anschließendem Ball im Spiegelsaal des CongressParks Wolfsburg. Siebenbürger Fahnen und siebenbürgisch gestickte Wandbehänge bildeten die festlich geschmückte Kulisse der Bühne. Getreu dem Motto der Veranstaltung „Gemeinschaft pflegen – Tradition erhalten – Zukunft gestalten“ haben die Siebenbürger Sachsen in Wolfsburg gezeigt, dass sie die kulturelle Vielfalt und die Organisationskunst der Vorfahren nicht nur erhalten, sondern auch mit Bravour in die heutige Zeit übertragen können. Ein Mammutprogramm ab 15.00 Uhr mit Blasmusik zum Kaffee, Volkstanzdarbietungen, Blasmusikkonzert und Ball bis in die Nacht hat unsere 350 Aktiven und Gäste begeistert.

Die Siebenbürger Jugendtanzgruppe Wolfsburg wurde anlässlich des 70-jährigen Jubiläum der Kreisgruppe ins Leben gerufen und feierte ihre Premiere am 7. Oktober. Fotos: Herta Speri

Stimmungsvolle 70-jährige Jubiläumsfeier der Kreisgruppe Wolfsburg: Aufmarsch der Tanzgruppen.

Siebenbürger Blaskapelle Wolfsburg auf der Bühne. Foto: Herta Speri

Zu Beginn wurden unsere Gäste bei Kaffee und Kuchen mit böhmischer Blasmusik empfangen. Mit Polkas wie der „Svatevni cesta“, „Die Kapelle hat gewonnen“, „Polka mit Herz“ und „Launisches Mädchen“ setzte die Blaskapelle ihre Musiktradition fort, die mit der Schallplatte aus dem Jahre 1978 „Immer wieder Polka“ ihren Anfang nahm. Mit dem „Böhmischen Traum“, der Lieblingspolka der Musikerfrauen, leitete Dirigent Günther Bodendorfer zur offiziellen Begrüßung über.Als Ehrengäste konnte Gerhard Schunn Angelika Jahns, Bürgermeisterin der Stadt Wolfsburg, Helmuth Gaber, Vorsitzender der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen, Propst Lincoln, St. Petruskirche Vorsfelde, und Thorsten Vogel, Leiter des Mehrgenerationenhauses, begrüßen. In den Ansprachen wurde die langjährige Mitwirkung der Kreisgruppe und der Blaskapelle an Kulturveranstaltungen der Stadt Wolfsburg und in der Region hervorgehoben: beim Landestrachtenfest, den Jubiläen der Stadt, Schützenfesten, Dorffesten, der Landesgartenschau, Veranstaltungen im Schloss Wolfsburg zum Advent und im Schloss Fallersleben. Feste Größen der Kulturveranstaltungen der Kreisgruppe Wolfsburg sind der Ostergottesdienst in der St. Petruskirche Vorsfelde, der Tag der Heimat des BdV, das Kronenfest, das Weinlesefest, die Weihnachtsfeier und der Silvesterball. Bei den Veranstaltungen der Landesgruppe in Munster, Hannover und Salzgitter sind die Tanzgruppen und die Blaskapelle Wolfsburg gern vertreten.An die Begrüßung schloss sich die Gratulation von Pfarrer Helmut Kramer an. Seine Andacht zum Thema „70 Jahre Gemeinschaft im Spannungsfeld zwischen Vertreibung und Neubeginn, zwischen Frieden, kultureller Identität und Neubeginn“ wurde musikalisch von Oliver Zinz (Klavier) und Anabel Zinz (Geige) begleitet.Die Moderation des Kulturprogrammes der Tanzgruppen übernahmen Marion Münster und Mandy Weber. In Tracht stellten sie die Tanzeinlagen und ihre Akteure vor. Die bunte Auswahl an Volkstänzen eröffneten alle 70 Tänzerinnen und Tänzer zu den Klängen des Siebenbürger Marsches mit dem traditionellen Aufmarsch aller Aktiven. Die Tanzleiter Harald Hermann, Gerhard Schunn und Rudi Faff an der Spitze des Zuges sorgten für die Einhaltung der Choreographie mit ihren Spiralen, Kreisfiguren und Wechseln der Aufstellungen. In festlicher siebenbürgischer Tracht gekleidet, hatten die Frauen ohne Zweifel den Augenschmaus vor der Bühne dominiert. Als jüngstes Mädchen war Anni Münster mit Freude beim Aufmarsch dabei, zum Stolz der Großeltern Meta und Günther Bodendorfer. Auch der vierjährige Teilnehmer Jakob Jurek zeigte sich mit einem neuen Trachtenhemd, gestickt von Uroma Katharina Bachmann.Die Siebenbürger Jugendtanzgruppe Wolfsburg, zur Freude von Katharina Müller zum Jubiläum ins Leben gerufen, führte mit fünf Paaren den einstudierten Tanz „De Reklich Med“ und „Die Jecker Quadrille“ auf. Den speziellen Applaus hatten sich die Tänzerinnen und Tänzer, der Akkordeonspieler Holger Wiesner und die Tanzleiter Harald Hermann und Rudi Faff verdient. Boarisch zünftig zur Oktoberfestzeit überraschten die „Kokeltaler“ mit dem bayerischen Tanz „Der Timpel“. Als zweite Darbietung folgte der „Der Seppl“, ein Bühnentanz, der in Österreich choreographiert und stampfend auf dem Parkettboden aufgeführt wurde. Die Kultur- und Trachtengruppe Kokeltaler e.V. besteht aus zwölf aktiven Paaren und zehn passiven Mitgliedern. Die Besonderheit in diesem Jahr ist das 35-jährige Bestehen als eingetragener Verein. Die „Karpatentänzer“ stellten mit „Ceux de la Valleé“ einen Schweizer Volkstanz aus dem Kanton Wallis vor. Sie wurden im Januar 2005 gegründet und bestehen aus elf Tanzpaaren und einem Musikverantwortlichen unter der Leitung von Monika und Gerhard Schunn. Alle sind in Bußd und Mediasch im Herzen Siebenbürgens geboren und aufgewachsen. Bei dem weiteren Tanz „Uf am Rosboda“ handelte es sich um einen Volkstanz aus dem Kanton Graubünden. Begleitet wurden die Tanzgruppen von Holger Wiesner am Akkordeon. Zum tänzerischen Finale formierten sich in bester Stimmung alle Tänzerinnen und Tänzer nochmals vor der Bühne. Zur traditionellen Sternpolka hätten sich am liebsten auch einige Gäste in den Tanz eingereiht. Ein gemeinsames Singen aller Aktiven und Gäste im Spiegelsaal zu den Liedern „Af deser Ierd“ und „Wahre Freundschaft“ leitete nach den Tänzen zur Pause über.Die Siebenbürger Blaskapelle Wolfsburg begann ihren Konzertteil mit der Erkennungsmelodie „Wir sind die Siebenbürger Blaskapelle, in Wolfsburg wohl bekannt bei Alt und Jung, nach der Polka „Goldene Trompeten“, Text Dietmar Schuster. Günther Bodendorfer, langjähriger Dirigent seit 2000, hatte einen bunten Melodienstrauß mit böhmischer Blasmusik und lebhaften Polkas vorbereitet. Er knüpfte mit seiner Auswahl an die volkstümliche Blasmusiktradition, geprägt durch die früheren Dirigenten der Blaskapelle Mathias Rill (1953-1969), Hans Ungar (1969-1981) und Ulrich Falk (1981-1999), an. 19 Musikanten auf der Bühne spielten sich in die Herzen der Zuhörer getreu dem Titel der CD „Ich hör so gerne Blasmusik“ (2001). In Tracht gekleidet führte Musikkollegin Silke Lehmann couragiert und mit Anekdoten gespickt durch den Konzertteil. Ins Programm wurde ein historisches Konzertstück aufgenommen mit dem Titel „Beim Holderstrauch“, ein siebenbürgisch-sächsisches Volkslied, das im gesamten deutschsprachigen Raum verbreitet ist, arrangiert für Blasmusik. Die flotte Polka „Zwei Freunde“ stellte die vier Tenorhornisten bei ihrem Solopart in den Vordergrund.Nach dem Tenorhornspaß ging es musikalisch etwas ernster weiter. Eine Uraufführung des „Einsamen Hirten“ mit Solo für Querflöte, gespielt von Silke Lehmann, begeisterte die Zuhörer. Die Polkas „Böhmischer Diamant“, „Daheim in Böhmen“ und der Marsch „In Harmonie vereint“ ergänzten den Melodienstrauß. Das Musikstück „Alphornzauber“ erinnerte an die Stimmungen in der Bergregion Altrei, ein langsamer Walzer mit Solo für Tenorhorn, gespielt von Michael Meier. Der Walzer „Fliege mit mir in die Heimat“ hielt die Zuhörer nicht mehr auf den Stühlen. Begeistert wurde der bekannte Blasmusikhit mitgesungen. Mit der Zugabe „Bis bald auf Wiedersehn“ ging das Konzert zu Ende. Die Kulturveranstaltung fand ihren Abschluss mit dem Siebenbürgenlied und dem Deutschlandlied.Zur Stärkung für den anschließenden Siebenbürger Ball wurde den Gästen und Aktiven in der Pause ein Büfett im Foyer des Spiegelsaales geboten. Auf Stellwänden neben der Bühne hatten alle siebenbürgischen Gruppen die Erinnerung an gemeinsame Auftritte mit vielen Fotos und einer Bildschirmpräsentation festgehalten. Eine Bilderausstellung zum Thema „Lauf der Zeit aus verschiedenen Perspektiven“, ausgearbeitet mit Acryl auf Leinwand, hatte Bruni Sitiriou vorbereitet. Eine Glasnachbildung der Engelsrosette im gotischen Fenster des nördlichen Querschiffes der evangelischen Stadtpfarrkirche von Hermannstadt, in vielen Arbeitsstunden für das Jubiläum ausgearbeitet, stellte Sabine Herrmann vor. Die Details der Ausstellung fanden große Anerkennung bei den Betrachtern.Ab 21.00 bis 2.00 Uhr stand der Siebenbürger Ball auf dem Programm. Die Band „Silverstars“ aus Nürnberg/München heizte mit Gitarren, Keyboard, Akkordeon und Schlagzeug allen kräftig ein. Eine Stunde Tanzmusik war angesagt. Mit aktuellen Hits, Schlager und Pop begeisterte die Band alle aktiven Tänzer und Zuhörer. Auf der voll besetzten Tanzfläche war eine Schonung der Tanzbeine und der Fußsohlen auf diesem Ball nicht angesagt. In ausgelassener Stimmung sorgten auch spontan formierte Line-Dance-Schritte für viel Spaß auf der Tanzfläche. Der Abschluss des Balls um 2.00 Uhr machte gerüchteweise seine Runde. Mit Blick auf die Uhr reihte die Band „Silverstars“ noch einen Hit an den anderen. Pünktlich mit dem Erstrahlen der vollen Saalbeleuchtung ging der Ball mit gemeinsamem Gesang zu den Liedern „Wahre Freundschaft“ und „Rote Rosen“ zu Ende. Dem Organisationsteam der Siebenbürger aus Wolfsburg, allen Mitwirkenden und allen Helferinnen und Helfern gilt der besondere Dank für ein hervorragend gelungenes 70. Jubiläum. Viele Fotos und Videos der Veranstaltung finden Sie auf unterschiedlichen Plattformen in den sozialen Netzwerken.

Michael Sutoris