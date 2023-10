25. Oktober 2023

Erntedankfest in Stuttgart

Zwei große Schlangen; eine an der Kasse, eine bei der Ausgabe. „Stăm la coadă!“ Was soll’s, es gibt Baumstriezel! Eine Dame will zweieinhalb Stück mitnehmen, aber es stehen nur noch wenige der dampfenden Rohre auf der Theke und viele Sachsen in der Schlange. Die Dame entschließt sich spontan. Sie nimmt nur einen halben zum Kaffee und verzichtet großzügig auf die zwei ganzen.





Mit Gesang und Tanz wird der Erntedank gefeiert. Doch lassen wir Bilder sprechen. Und dann predigt Pfarrer Günther Auner über die Speisung der 4000. Jesus hat Brot und Fisch geteilt, aber alle Anwesenden haben das wohl auch freudig getan. Es hat damals für alle gereicht – und ist auch noch körbeweise übrig geblieben. Wer freudig gibt, bekommt genügend zurück. Und genau das passiert auch bei der Erntedankfeier am 1. Oktober im Haus der Heimat in Stuttgart. Zwei Baumstriezel sind am Ende noch übrig, und die selbstlose Spenderin kann sie froh ihren Lieben mitnehmen.Mit Gesang und Tanz wird der Erntedank gefeiert. Doch lassen wir Bilder sprechen. Berndt Schütz Erntedank: Die Tanzgruppe Stuttgart bringt drei Tänze plus Zugabe. Der Chor der Kreisgruppe singt von Astern und sonstigen Herbstblumen. Schließlich singt der ganze Saal Volkslieder. Albert hat das Akkordeon, aber Ilse die Texte. Fotos: Berndt Schütz

Schlagwörter: Stuttgart, Erntedank, Tanz, Gesang

Bewerten: 12 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.