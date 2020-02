Karlsfeld ließ die Masken tanzen

Im großen, festlich geschmückten Saal des Bürgerhauses Karlsfeld fand am 1. Februar der Faschingsball der Kreisgruppe Karlsfeld – Dachau statt. Die vielen phantasievoll verkleideten Gäste aller Altersstufen fanden sich in Paaren, Familien oder Freundesgruppen feier- und tanzfreudig ein und suchten ihre Plätze an den langen Tafeln auf, die um die große Tanzfläche und strahlenförmig zur Bühne ausgerichtet waren.

Faschingsball der Kreisgruppe Karlsfeld – Dachau: Frauenreferentin Ilse Stirner mit den Ehrengästen Stefan Kolbe, Bürgermeister von Karlsfeld (links), und Stefan Löwl, Dachauer Landrat. Foto: Regina Binder

Auf der Bühne erschienen pünktlich Andreas Hammerschmidt und seine Band, die „Schlagerbengel“, an diesem Abend als Sträflinge verkleidet, und spielten vom Anfang bis zum Ende des Balls schwungvoll zum Tanz auf.Die Ehrengäste Stefan Kolbe, Bürgermeister in Karlsfeld, mit Gattin und Stefan Löwl, Landrat in Dachau, wurden von Ilse Stirner, der Frauen- und Kulturreferentin, herzlich begrüßt. Sie trug in einer Tanzpause durch den Vortrag eines Faschingsgedichts zur guten Stimmung bei. Der diesjährige Faschingsorden wurde feierlich verliehen an Anneliese Gunnesch, Elfi Haupt, Erika Seiwerth und Johann Krafft.Die Unterhaltung und gute Stimmung erreichten ihren Höhepunkt durch den glanzvollen Auftritt des Olympia Faschingsclubs Karlsfeld. Entsprechend dem Motto „OFC Goes Around the World“ wurde das Publikum mitgerissen und mitgenommen auf eine spannende, sehr reizvoll und akrobatisch getanzte Weltreise. Selbstverständlich war auch das Prinzenpaar, Magdalena I. und Jonas I., dabei, und sie krönten die Vorführung mit ihrem eleganten und anmutigen tänzerischen Können. Es wurde viel geplaudert, gelacht, auch zu Faschingsliedern geschunkelt, aber vor allem sehr viel getanzt, bis spät in die Nacht hinein, denn die Musikanten lockten immer wieder mit guten Schlagern auf das Parkett. Dort wirbelten kunterbunt verkleidete Tänzer zu flotten Rhythmen unermüdlich miteinander und umeinander, durchbrachen mit ihren Masken Lebensräume und Zeitgeschichte. So trafen sich die drei Musketiere mit Kaiser Franz Joseph, der von Piraten umringt war. Diese wurden von einem kampffreudigen Boxer immer wieder in die Enge getrieben. Das Lasso wurde von Cowboys geschwungen, zu denen sich feurige Mexikaner gesellten. Die Welt der friedlichen Schönheit wurde durch Elfen, Prinzessinnen, Schmetterlinge, Marienkäfer und die der Lustbarkeit und Phantasie durch Pierrot, Clowns und Mickey Mouse vertreten. Die Karlsfelder hatten wieder einmal ihre Erfindungslust und Geschicklichkeit bei der Gestaltung ihrer Masken bewiesen. Zur Belohnung dafür übergab die kritische und sich ihrer schweren Aufgabe bewusste Jury drei Preise für die besten Masken. Alle freuten sich über diese Anerkennung, besonders die drei Gewinner: der Boxer, Kaiser Franz Joseph und Mickey Mouse, die die Präsentkörbe erhielten. Alle anderen erhielten „einen Korb“, wurden aber zur Hoffnung auf die Preise des nächsten Faschings ermutigt.An dieser Stelle gebührt ein herzlicher Dank den Ballorganisatoren, dem Vorstand und den vielen freiwilligen Helfern und Mitwirkenden, die dazu beigetragen haben, dass der Karlsfelder Fasching wieder zu einem wunderschönen und gelungenen Ereignis wurde.

Brigitte Kräch