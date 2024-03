Kreisgruppe Kirchheim/Teck – Nürtingen feiert bombastisch

Endlich wieder ein bisschen verrückt sein! Das kann man sich ja in der Faschingszeit erlauben. Am 10. Februar stand unser Faschingsball vor der Tür. Ziemlich groß war die Aufregung unter den Vorstandsmitgliedern, die sich in der Früh in der Beutwanghalle in Nürtingen-Neckarhausen trafen, um die Halle herzurichten. 12.00 Uhr mittags war diese im Faschingslook dekoriert.

Fasching in Nürtingen: „Combo“-Band mit Mitgliedern der Kreisgruppe. Foto: Günther Tatter

Am Abend ab 19.00 Uhr ging es los. Innerhalb von kurzer Zeit war die Halle voll. Die Gäste kamen gut gelaunt und sehr viele mit zum Teil ausgefallenen Kostümen und Masken. Unsere Vorstandsvorsitzende Hermine Bertleff begrüßte herzlich alle Gäste.Zwei Höhepunkte waren vorbereitet. Erstens die Premiere der „Combo“-Band, die zum ersten Mal bei uns spielte, und zweitens der Aufmarsch der Kostümierten mit Auszeichnung der besten Kostüme. Dann ging es los. Schon nach den ersten Takten der Band war die Tanzfläche voll und blieb auch die nächsten Stunden so.Gegen 22.00 Uhr wurden alle Maskierten beim Klang der Polonaise zum Aufmarsch angefeuert. Es war kein Platz mehr auf der Tanzfläche, so viele Kostümierte waren dabei, und die Jury hatte es verdammt schwer sich zu entscheiden. Sie musste aber und so ging der erste Platz an Asterix und Obelix, der zweite an das Hexentrio, der dritte an 80er und 90er Jahre und dann gab es noch einen vierten Platz, der ging an die Hawaiianer-Gruppe. Die Kinder wurden auch belohnt und durften sich Geschenke aus dem Geschenkekorb aussuchen.Die „Combo“-Band hatte für jeden was dabei und heizte musikalisch so richtig ein, so dass bei überschwänglicher Laune bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wurde. Für das leibliche Wohl sorgte wie immer die Metzgerei Hermann aus Esslingen mit ihren siebenbürgischen Spezialitäten.Es war ein rundum gelungener Ball. Wir bedanken uns ganz herzlich bei all den fleißigen Helfern für ihre Unterstützung bei den Vorbereitungen. Ohne sie wäre das alles kaum zu bewältigen gewesen. Ein großes Danke geht an die „Combo“-Band, die uns mit ihrem musikalischen Repertoire und guter Laune einen wunderschönen Abend beschert hat.Zum Schluss noch ein Hinweis auf die nächste Veranstaltung der Kreisgruppe Kirchheim/Teck – Nürtingen. Am Sonntag, denfindet ein Kultureller Nachmittag im Haus der Heimat, Bergäckerweg 31, in Nürtingen statt. Aufgeführt wird das Theaterstück „De Turesteangd“ von der Theatergruppe Reutlingen – ein Stück in Mundart von Marie von Heldenberg. Dazu laden wir euch alle ganz herzlich ein.

Theresia Hilger