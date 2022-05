Termine der Kreisgruppe Augsburg

Am Sonntag, dem 8. Mai, um 10.00 Uhr findet in der St. Andreas-Kirche, Eichendorffstr. 41, in 86161 Augsburg ein Gottesdienst zu Ehren der Mütter und Großmütter statt.

Informationsabend zur ­ehrenamtlichen Mitarbeit in der Kreisgruppe Augsburg

Einladung zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen

Aufruf zur Teilnahme am Trachtenumzug in Dinkelsbühl

Traditionell lädt die Kreisgruppe Augsburg am zweiten Sonntag im Mai ein, um mit Ihnen und dem Gemeindepfarrer Markus Maiwald gemeinsam diesen Ehrentag zu feiern. Der Siebenbürger Chor Augsburg, der Da Capo Chor und Mitglieder der Siebenbürgischen Kindertanzgruppe Augsburg gestalten das Fest mit Musik und Gedichten mit. Nach dem Gottesdienst wird mit einer Rose allen Frauen für ihre Liebe und Fürsorge gedankt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.Liebe Landsleute, die Tätigkeiten und Geschicke der Kreisgruppe Augsburg werden von Menschen getragen, die sich ehrenamtlich für die siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft engagieren. Das vielfältige Wirken, die unterschiedlichen Aufgaben- und Betätigungsfelder, die Strukturen der Kreisgruppe Augsburg sowie des Verbandes und die dazugehörigen Rahmenbedingungen sind Themen, die wir Ihnen gerne vorstellen möchten. Im Zuge der anstehenden Vorstandswahlen laden wir alle Landsleute und Interessierte, die sich gerne für den Erhalt unserer Gemeinschaft durch ehrenamtliche Mitarbeit und freiwilliges Engagement einsetzen möchten, recht herzlich zu einem Informationsabend ein. Die Veranstaltung findet statt am Dienstag, demum 18.30 Uhr in unseren Vereinsräumen im „Haus der Begegnung“, Blücherstr. 89, 86165 Augsburg. Wir freuen uns auf viele Gäste und ebenso auf Ihre Fragen, Anliegen und Anregungen.Zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen der Kreisgruppe Augsburg laden wir alle Mitglieder für denum 15.30 Uhr in den Pfarrsaal Hlgst. Dreifaltigkeit, Ulmer Str. 195a, in Augsburg ein. Sollte die Versammlung um 15.30 Uhr nicht beschlussfähig sein, wird sie am selben Tag um 16.00 Uhr anberaumt und ist, unabhängig von der Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder, beschlussfähig. Bitte Mitglieds- und Personalausweis mitbringen. Wer im Ehrenamt mitwirken will, melde sich bitte unter kontakt[ät]kreisgruppe-augsburg.de. Anträge mit Angaben zu Ziel und Zweck können ebenfalls bis zum 16. Mai hier eingereicht werden. Zwischen der Mitgliederversammlung und den Vorstandsneuwahlen stärken wir uns gemeinsam in einer Pause bei Kaffee und Kuchen. Details finden Sie zeitnah auf unserer Homepage und Facebook-Seite Wir alle freuen uns, dass nach zweijähriger Pause der Heimattag in Dinkelsbühl stattfinden kann. Die Siebenbürgische Kindertanzgruppe Augsburg, die Siebenbürgische Tanzgruppe Augsburg und Mitglieder der Vorstandschaft werden am Pfingstsonntag, dembeim Trachtenumzug wieder mitlaufen. Wenn Sie an diesem Tag gerne Ihre Tracht anziehen möchten, sind Sie herzlich eingeladen, sich unserer Gruppe anzuschließen. Anmeldungen oder Fragen richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse: ­kontakt[ät]kreisgruppe-augsburg.de. Aktuelle Details finden Sie auf der Homepage und Facebook-Seite der Kreisgruppe Augsburg.

Der Vorstand

Tagesfahrt in den Europapark-Rust

20-jähriges Jubiläum der Kindertanzgruppe Augsburg

Die Siebenbürgische Kindertanzgruppe Augsburg fährt am Samstag, demin den Europapark nach Rust. Die Abfahrt mit dem Bus, der der Gruppe komplett zur Verfügung steht, ist sehr früh geplant. Die Ankunft in Augsburg wird am späten Abend erfolgen. Im Europapark können sich die Teilnehmer nach Lust und Laune frei aufhalten. Die Busfahrt kostet ca. 17 Euro pro Person. Weitere Details werden demnächst auf der Homepage und Facebook-Seite der Kreisgruppe Augsburg eingestellt. Familien mit Kindern melden sich bei Interesse bei Sandra Bruss, E-Mail: sandra-bruss[ät]web.de, an. Die Plätze sind begrenzt.Ein 20-jähriges Jubiläum ist ein besonderer Anlass und sollte angemessen gefeiert werden. Dazu lädt die Siebenbürgische Kindertanzgruppe Augsburg alle für Samstag, den14.30 Uhr, zu einem abwechslungsreichen Programm in die TSV-Halle, Sportallee 12, in 86368 Gersthofen ein. Ab 19.00 Uhr spielt die „Highlife-Band“ zum Tanz auf. Wir freuen uns auf viele ehemalige Tänzerinnen und Tänzer sowie zahlreiche Gäste von nah und fern. Weitere Informationen folgen.

Monika Bielz