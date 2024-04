Hamrudner Heimattreffen 2024

Die Hamrudner HOG berichtet mit sehr viel Freude, dass in diesem Sommer, am Mittwoch, den 31. Juli, in Hamruden das Heimattreffen stattfindet. Wir beginnen um 11.00 Uhr traditionell mit einem Gottesdienst, gehalten von Danielis Mare, Pfarrer im Repser Ländchen.

Hamrudner Trachtengruppe auf dem Friedhof, im Hintergrund der Ort mit Kirchenburg. Foto: Helmut Lurtz

Anschließend wollen wir mit einer Andacht auf dem Friedhof unserer Vorfahren gedenken. Den Nachmittag und Abend des Tages verbringen wir in geselliger Runde im Saal mit einem Unterhaltungsprogramm sowie Musik und Tanz. Gäste von nah und fern sind uns in Hamruden herzlich willkommen.Ein von der HOG organisierter Shuttle-Bus fährt amdie Teilnehmenden und Zuschauer zum Sachsentreffen nach Hermannstadt und abends wieder nach Hamruden zurück. In Hermannstadt beteiligen wir uns am Trachtenumzug, besuchen unterschiedliche Veranstaltungen und genießen die Gemeinschaft.Ambieten wir im Rahmen der Haferlandwoche einen Tag der offenen Kirchenburg in Hamruden an. Eine besonders erfreuliche Darbietung ist ein Orgelkonzert mit Geigenbegleitung in der Kirche. Der Nachmittag findet zwischen den Ringmauern mit einer traditionellen Bewirtung, Musik und Geselligkeit statt.Wir freuen uns auf ein Jahr mit vielen Begegnungen und Aktivitäten im Sinne unserer siebenbürgisch-sächsischen Kultur und Bräuche.

HOG Hamruden