Kreisgruppe Rheinhessen: Unser Ehrenvorsitzender Michael Ihm wird achtzig

Am 2. Oktober vollendet unser Ehrenvorsitzender Michael Ihm sein 80. Lebensjahr – ein würdiger Anlass für eine kleine Rückblende. Geboren am 2. Oktober 1942 in Sanktgeorgen im Nösnerland, musste er bereits im Alter von zwei Jahren im Zuge der Evakuierung der deutschen Bevölkerung Nordsiebenbürgens im Herbst 1944 mit seiner Familie im großen Treck gen Westen seinen Heimatort verlassen.

Michael Ihm. Foto: Dr. Wieland Stöckmann

Nach erzwungener Rückführung durch die Rote Armee im Frühjahr 1945 erwartete die Heimkehrer bittere Armut und größte Not in Siebenbürgen. Trotz vieler Entbehrungen der Nachkriegsjahre verbrachte Michael Ihm eine behütete Kindheit in seinem Heimatort, wo er die Volksschule besuchte. Mit der Aussicht auf ein besseres Auskommen zogen seine Eltern 1952 mit ihm und seinen beiden Schwestern in die nahe Kreisstadt Bis­tritz, wo er die deutschsprachige Abteilung des Lyzeums besuchte. Im Anschluss besuchte er von 1958 bis 1960 den deutschen Zweig der Bau-Fachschule in Hermannstadt. Vom Volksrat des Kreises Bistritz, Abteilung Brücken- und Wegebau, wurde er für drei Jahre auf die Technische Meisterschule nach Klausenburg entsandt.Das Jahr 1970 stellte einen Wendepunkt in Michaels Leben dar. Aufgrund der in den 60er und 70er Jahren verstärkt vorangetriebenen Familienzusammenführung gelang seiner Familie die Aussiedlung in die Bundesrepublik Deutschland. Verwandtschaftliche Bande und nachbarschaftliche Beziehungen bewogen seine Eltern, sich in Rheinland-Pfalz, in Nieder-Olm bei Mainz niederzulassen. Hier begegnete Michael seiner großen Liebe Sofia Schuster, ebenfalls aus Sanktgeorgen stammend. 1973 führte Michael sie vor den Traualtar und gründete mit ihr eine Familie. Ein Sohn und eine Tochter machten das Familienglück perfekt. Beseelt von dem Gedanken, seiner Frau und den beiden Kindern ein behütetes Nest zu schaffen, ging er tagsüber dem Maurerhandwerk nach und besuchte in Abendlehrgängen bei der Industrie- und Handelskammer in Mainz die Meisterschule, wo er 1974 erfolgreich die Meisterprüfung ablegte. Seine berufliche Qualifizierung und sein handwerkliches Geschick kamen ihm beim Hausbau zugute, wie sein stattliches Eigenheim in Nieder-Olm zeigt. Michael Ihm fühlte sich stets seiner siebenbürgischen Herkunft verpflichtet. Als Ausgleich zum fordernden Beruf engagierte er sich in seiner Freizeit seit 1989 ehrenamtlich in unserem Verband. Zuerst als stellvertretender Vorsitzender, danach von 1995 bis 2018 als Vorsitzender der Kreisgruppe Alzey – Nieder-Olm – Saulheim. In der Zeit von 1992 bis 2007 bekleidete er parallel das Ehrenamt des stellvertretenden Vorsitzenden der Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Saarland. Mit Beendigung seines ehrenamtlichen aktiven Wirkens als Vorsitzender der Kreisgruppe wurde Michael Ihm 2018 zum Ehrenvorsitzenden der Kreisgruppe Alzey – Nieder-Olm – Saulheim gewählt.Seinem Heimatort Sanktgeorgen fühlte sich Michael stets verbunden. Zeitweilig als Sprecher der Heimatortsgemeinschaft Sanktgeorgen organisierte er in den Jahren 1988 bis 1994 mehrere HOG-Treffen. Das erste Treffen 1988 war letztendlich ausschlaggebend für die Gründung der Siebenbürger Volkstanzgruppe Nieder-Olm, deren Initiator und auch gleichzeitig Gründungsmitglied er war. Unvergessen sind die von Michael Ihm eigens für diese Treffen geschriebenen und einstudierten Theaterstücke und Singspiele, an denen drei Generationen seiner Sanktgeorgener Landsleute gemeinsam mit der Tanzgruppe Nieder-Olm mitwirkten. Erwähnt werden sollen die beiden Singspiele „Die Große Spinnstube“ (1990) und „Die Kleine Spinnstube“ (1991), das Theaterstück „Es war einmal …“ (1994) sowie das Rollenspiel „Zeitgemäß sein, ohne mit der Tradition zu brechen“ (1992), verfasst von Ute Schuster, Dr. Dr. Gerald Volkmer und Michael Ihm, das mit dem „Förderpreis zum Ostdeutschen Kulturpreis für kulturelle Jugendarbeit“ vom Bundesministerium des Inneren ausgezeichnet wurde. Zweimal war die Drei-Generationen-Gruppe der Sanktgeorgener gemeinsam mit der Tanzgruppe Nieder-Olm Ausrichter der Brauchtumsveranstaltung am Heimattag der Siebenbürger Sachsen 1993 und 1994 in Dinkelsbühl. Angesichts solch umfassenden Engagements für die siebenbürgische Sache wurde Michael Ihm mehrfach geehrt: 1993 erhielt er das Silberne Ehrenwappen und 2018 das Goldene Ehrenwappen unseres Verbandes.Hervorzuheben ist sein soziales Engagement Ende der 1980er Jahre für die notleidenden Landsleute in der Heimat. In Zusammenarbeit mit dem Kirchenvorstand der Evangelischen Kirche Nieder-Olm unter ihrem damaligen Pfarrer Robert Kraft war Michael Ihm maßgeblich an den von ihm initiierten Paketaktionen und Hilfstransporten nach Siebenbürgen beteiligt. Auf seine Initiative hin stellte sein damaliger Arbeitgeber OPEL seinerzeit die Fahrzeuge für die Hilfstransporte zur Verfügung. Nach Erreichen seines 25-jährigen Dienstjubiläums bei dem Automobilkonzern im Jahr 2001 verabschiedete sich Michael Ihm in den wohlverdienten Ruhestand. Wer jedoch Michael Ihm kennt, wird eher vom Eintritt in den „Un-Ruhestand“ sprechen. Familienglück und eine sehr harmonische Ehe verbinden die Eheleute Sofia und Michael Ihm. Voller Dankbarkeit und Stolz blicken sie heute auf ihre beiden Kinder samt Schwiegerkindern und erfreuen sich am Heranwachsen ihrer drei Enkelkinder. Michaels großes Interesse an Geschichte und fremden Kulturen führt das Ehepaar Ihm immer wieder auf Reisen in die weite Welt hinaus. Erhaltungs- und Verschönerungsarbeiten am großen Haus und im Garten halten ihn beschäftigt und körperlich fit. Für ihn gibt es immer etwas zu tun. Als Hobbygärtner hegt und pflegt er liebevoll die Gemüsebeete hinter seinem Haus. Voller Stolz und Begeisterung teilen er und seine Frau Sofia gerne ihr Wissen ums Kraut-Einlegen, Sakuska-Kochen, Baumstriezel-Backen und anderen siebenbürgischen Schmankerln mit der jüngeren Generation.Michael Ihm ist ein sehr heimatverbundener und bodenständiger Mensch, aufrecht und geradlinig, charakterstark und leidenschaftlich, ein Mann mit Ecken und Kanten, dessen Ratschläge auch gerade jetzt, als Ehrenvorsitzender unserer Kreisgruppe, gerne gehört werden und willkommen sind.Lieber Michael, der Vorstand der ehemaligen Kreisgruppe Alzey – Nieder-Olm – Saulheim, seit Juni dieses Jahres Kreisgruppe Rheinhessen, gratuliert dir ganz herzlich zu deinem Ehrentag. Vor allem aber: Danke für alles, was du in den vergangenen Jahrzehnten für unsere Gemeinschaft getan hast! Wir wünschen dir viel Gesundheit, Zufriedenheit und Gottes Segen für noch viele schöne Jahre im Kreise deiner Lieben.

Inge Erika Roth