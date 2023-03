Wahlen und erste Vorstandssitzung der Kreisgruppe Rheinhessen

Am 11. Dezember fand im Evangelischen Gemeindehaus „Martin-Luther-Haus“ in Saulheim die erste ordentliche Mitgliederversammlung mit Neuwahlen der Kreisgruppe Rheinhessen statt, die im Juni vergangenen Jahres auf Beschluss der Mitgliederversammlung der Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Saarland aus den früheren Kreisgruppen Alzey – Nieder-Olm – Saulheim und Mainz – Bingen – Bad Kreuznach hervorgegangen war. Als erste Amtshandlung des neu gewählten Vorstands der Kreisgruppe Rheinhessen trafen sich dessen Aktive am 20. Januar zur ersten konstituierenden Sitzung in Ober-Olm.

Der Vorstand der Kreisgruppe Rheinhessen, jeweils von links, erste Reihe: Stephan Roth, Elisabeth Hoos, Rosina Probsdorfer, Inge Erika Roth, Eduard Gieb, Melitta Bottesch; zweite Reihe: Michael Ihm, Sofia Ihm, Johann Probsdorfer, Horst Bottesch. Detlef Reiner, Kassenprüfer und Beisitzer, fehlt auf dem Bild. Foto: Murat Yasim

Doch der Reihe nach: Nach der Zusammenlegung der beiden Kreisgruppen war es Wunsch und Bestreben des damaligen Vorstands, im Rahmen einer Mitgliederversammlung mit Neuwahlen die Vorstandsämter innerhalb der Kreisgruppe möglichst paritätisch mit Aktiven aus beiden ehemaligen Kreisgruppen zu besetzen, um für die Zukunft eine ausgeglichene Interessensvertretung aller Mitglieder sicherzustellen – insbesondere, da sich nach der Zusammenlegung die Kreisgruppe Rheinhessen flächenmäßig und von der Mitgliederzahl verdoppelt hatte.Alle Mitglieder der Kreisgruppe wurden in einem persönlichen, per Briefpost versandten Schreiben Ende Juni 2022 von der Landesvorsitzen Elfriede Schnell und der Kreisgruppenvorsitzenden Inge Erika Roth über die Neuordnung und Zusammenlegung informiert und um rege Beteiligung an der für Dezember angekündigten Versammlung gebeten. Auch nach wiederholter Ankündigung dieser Veranstaltung in der Siebenbürgischen Zeitung waren Zuspruch und Beteiligung sehr dürftig, nahezu enttäuschend. Von allen zur Kreisgruppe Rheinhessen zählenden Mitgliedern waren lediglich 15 zur Sitzung erschienen, was einer Wahlbeteiligung von zehn Prozent gleichkommt! Trotz allem ließen sich die anwesenden Mitglieder und der noch amtierende Vorstand nicht entmutigen, hielten an der Versammlung fest und machten mit der Tagesordnung weiter. Dem Tätigkeitsbericht der Vorsitzenden Inge Erika Roth über die zurückliegende Amtsperiode (2019 bis 2022) folgte der Kassenbericht der Kassiererin Rosina Probsdorfer. Nach erfolgter Kassenprüfung stellten die Kassenprüferinnen Henriette Traub und Elisabeth Hoos den Antrag auf Entlastung des Vorstands, dem einstimmig seitens der Mitgliederversammlung stattgegeben wurde. Nun war der Weg frei für die Neuwahlen, die vom gewählten Wahlleiter Stephan Roth, dem Beisitzer Eduard Gieb und der Schriftführerin Melitta Bottesch durchgeführt und die Neubesetzung der Ehrenämter wie folgt protokolliert wurden: Inge Erika Roth – Kreisgruppenvorsitzende; Rosina Probsdorfer und Eduard Gieb – Stellvertretende Kreisgruppenvorsitzende; Melitta Bottesch – Schriftführerin; Rosina Probsdorfer – Kassenwartin; Elisabeth Hoos und Detlef Reiner – Kassenprüfer; Horst Bottesch und Stephan Roth – Ersatzkassenprüfer; Inge Erika Roth – Pressereferat; Horst Bottesch, Johann Probsdorfer, Stephan Roth und Detlef Reiner – Beisitzer; Inge Erika Roth und Melitta Bottesch – Delegierte zur Hauptversammlung der Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Saarland; Sofia und Michael Ihm – Ersatzdelegierte. Die wiedergewählte Kreisgruppenvorsitzende Inge Erika Roth beglückwünschte die Neugewählten zu ihrem Ehrenamt, wünschte allen viel Erfolg, kreative Ideen und Schaffenskraft für die gemeinsame Verbandsarbeit und lud den neu gewählten Vorstand zur ersten konstituierenden Sitzung für den 20. Januar nach Ober-Olm ein.Einer der Schwerpunkte dieser Vorstandssitzung war die Planung und Einleitung aller erforderlichen Maßnahmen bei den jeweiligen Ämtern, Geldinstituten und Behörden zwecks Anzeige der Namensänderung infolge der erfolgten Zusammenlegung zur neuen Kreisgruppe Rheinhessen. Im Anschluss fand ein reger Ideenaustausch zu möglichen Themeninhalten für Veranstaltungen, deren konkrete Terminplanung und Umsetzung 2023 statt. Zu folgenden Terminen und Aktivitäten sind die Mitglieder der Kreisgruppe herzlich eingeladen:Workshop „Baumstrietzelbacken“ und geselliges Beisammensein im Ober-Olmer Weingut BärWeinbergwanderung mit Planwagenfahrt und Einkehr ins Weingut BärGrillfest in WöllsteinWeihnachtsfeier im Evangelischen „Martin-Luther-Haus“ in SaulheimDie Ankündigungen dieser Veranstaltungen sowie Einzelheiten zum organisatorischen Ablauf werden zeitnah in der Siebenbürgischen Zeitung veröffentlicht.

Inge Erika Roth