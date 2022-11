Echte Blasmusik und Volkstänze mit viel Freude

Wieder einmal hatte der Landesverband Bayern Musiker und Tänzer zu einem bayernweiten Probewochenende eingeladen. Nach Finsterau 2018 und Burghausen 2019 sowie zwei Jahren coronabedingter Pause traf man sich vom 14. bis 16. Oktober 2022 im wunderschönen Eichstätt. Das Ziel war klar: Musiker und Tänzer sollten die gleichen Musikstücke bzw. Volkstänze einstudieren, um am Ende der Veranstaltung zu live gespielter Musik die Tänze zu präsentieren.

Multiplikatoren der bayerischen Blaskapellen und Tanzgruppen beim Probewochenende in Eichstätt. Foto: Anneliese Böhm

Die Tänzerinnen und Tänzer warten auf den Auftakt der live gespielten „Sonderburger Quadrille“. Vertreter aus sechs Tanzgruppen und Musiker von vier verschiedenen Kapellen – das Zusammenspiel klappt hervorragend. Foto: Ingrid Mattes

Am Freitag ab 17.00 Uhr trafen die Teilnehmer nach und nach in der Jugendherberge ein. Landesvorsitzender Werner Kloos begrüßte Tänzer und Tänzerinnen der Tanzgruppen aus Ingolstadt, Herzogenaurach, Landshut, Nürnberg, Weißenburg – Gunzenhausen und Augsburg, ebenso Musiker der Blaskapellen Landshut, Ingolstadt, Nürnberg und Augsburg.Nachdem die Zimmer bezogen waren, stärkten sich alle beim Abendessen. Anschließend fanden sich die Musiker im Proberaum der Jugendherberge ein. Sie wiederholten bereits bekannte Tanzmusik und übten fleißig an den drei neuen Stücken: „Sonderburger Doppelquadrille“, „Uf am Rossboda“ und „Neppendorfer Ländler“. Auch für die Tänzerinnen und Tänzer stand am Freitagabend die erste Probe an. Hierfür wurde der Speisesaal umgeräumt. Die ersten Tänze wurden erklärt, geübt und mehrmals wiederholt. Tanzen und Musizieren macht ja bekanntlich hungrig und so endete der Freitag mit Schmalzbrot und Zwiebeln um Mitternacht.Am Samstagvormittag fand die Tanzprobe in der Aula der benachbarten Berufsschule statt und alle freuten sich über so viel Platz. Nach dem anschließenden leckeren Mittagessen, ein Lob an Herrn Gulden und sein Team, traf man sich zur Führung durch das bezaubernde Eichstätt. Am interessantesten war sicherlich der Besuch der ehemaligen fürstbischöflichen Residenz, ein barocker Dreiflügelbau mit dem wunderschönen Spiegelsaal im Rokoko-Stil.Zurück in der Jugendherberge bedienten und stärkten sich alle am Kuchenbüfett mit mitgebrachten, selbst gebackenen Kuchen. Und weil alle so motiviert waren, wurde eine weitere Tanz- und Musikprobe bis zum Abendessen anberaumt.Nach dem Abendessen traf man sich zum geselligen Beisammensein im Speisesaal. Aus den mitgebrachten Liederheften wurden fast alle Lieder gesungen. Und auch unsere Lach- und Bauchmuskeln blieben nicht verschont. Das Spiel der Frauen gegen die Männer mit der Geschichte zu Johanns Truhe sorgte für viel Gelächter. Dabei sei nur nebenbei bemerkt, dass die Frauen das Spiel für sich entschieden.Nach einer kurzen Nacht fanden sich am Sonntagmorgen sowohl Musiker als auch Tänzer zur gemeinsamen Probe in der Aula der Berufsschule ein. Die dreizehn an den beiden Vortagen erlernten Tänze wurden wiederholt und gefestigt. Getanzt wurde zu live gespielter Blasmusik. Die Musiker hatten ihre Freude daran, die x-te Wiederholung der „Zigeunerpolka“ zu spielen, um uns Tänzer aus der Reserve zu locken, denn solange die Musik spielt, muss getanzt werden. Und dann war es auch schon wieder vorbei. Noch schnell ein Gruppenfoto bei strahlendem Sonnenschein und dieses probenintensive Wochenende in Eichstätt neigte sich dem Ende zu.An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Teilnehmern bedanken. Unser Dank geht besonders an Hermann Mattes für seine Geduld und das Einstudieren der geraden Töne. Danke an Ingrid Mattes für das Einstudieren der Tänze und die Organisation der Tanzproben. Danke an Brigitte Krempels und Katharina Hermann für das Einüben ihrer Tänze. Danke auch für die gute Organisation, vom Landesverband Bayern Andrea Wagner.Es war schön. Alle haben sich gefreut wieder zusammenzukommen, mit realen Partnern zu tanzen und Livemusik zu spielen. Gemeinsam tanzen, miteinander feiern und dabei nicht vergessen, wer wird sind: Siebenbürger Sachsen. Und weil es so schön war, laufen bereits die Vorbereitungen für das nächste Jahr. Bitte beachtet die Ankündigungen in der Siebenbürgischen Zeitung für das bayernweite Probewochenende 2023!Das Probewochenende wurde vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. und aus Mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

Katharina Hermann und Ingrid Mattes